Federal A: Sarmiento completó su gira con una derrota

Sarmiento perdió 2 a 1 ante San Martín en La Ciudadela. Para el “Santo” marcaron “Tito” Noir y “Tino” Costa. Descontó Bulgarelli. Fue el cuarto partido de preparación del equipo de Valdez, que ya había jugado el jueves en Santiago.

Sarmiento completó su gira por la Región del Norte Grande Argentino con un nuevo amistoso de preparación de cara al torneo Federal “A” de fútbol este sábado por la mañana en San Miguel de Tucumán, donde cayó ante San Martín por 2 a 1 en el partido entre los titulares de ambos equipos. El encuentro se jugó en el estadio La Ciudadela y también le sirvió al “Santo” tucumano para ajustar detalles (fue su primer encuentro preparatorio) con miras a la Primera Nacional.

Se jugaron dos tiempos de 35 minutos en el partido principal y allí San Martín ganó 2 a 1. Todos los goles fueron en el primer tiempo: a los 7’ Rodrigo “Tito” Noir y a los 15’ Alberto “Tino” Costa pusieron arriba al local. Y los 17’ descontó Alexis Bulgarelli para el “Decano”.

En el segundo partido, que sólo constó de un tiempo de 35 minutos, los dos jugaron con elencos alternativos y el juego terminó 0 a 0.

Fue la cuarta presentación del equipo de Raúl Valdez, que ya había jugado dos amistosos ante For Ever (1-1 y 0-0) y uno ante Mitre en Santiago del Estero (0-0). La idea de Sarmiento es armar un cuadrangular (probablemente para el fin de semana que viene) junto a For Ever, Boca Unidos y Mitre de Santiago del Estero en el estadio Centenario. En caso de que los santiagueños no puedan venir (arrancan el 28 la Primera Nacional) podrían invitar a algún otro elenco del Nordeste que esté en actividad.

En caso de darse el cuadrangular, serían los últimos dos amistosos de Sarmiento (primer juego y final o partido por el tercer puesto) teniendo en cuenta que desde el Consejo Federal ya se vaticina la fecha del domingo 6 de diciembre para el inicio del campeonato. Se estima que el miércoles o jueves habrá novedades en cuanto al formato del Federal “A”.

Hubo dos habituales titulares de Sarmiento que no estuvieron en la gira y se quedaron a hacer su recuperación en Resistencia. Ellos son Brian Berlo (distensión en el ligamento colateral de la rodilla derecha) y Sebastián Parera (se recupera de un desgarro). No se descarta que en las próximas horas la dirigencia del “Decano” complete su plantel con un extremo. Si llega, será el décimo refuerzo de cara al certamen federal.

