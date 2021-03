La Defensoría del Pueblo informó que no quedan cortes de ruta activos en la provincia

Compartir

Linkedin Print

Desde la Defensoría del Pueblo se informó que nuevamente se logró que las personas que cortan la ruta nacional Nº 11 a la altura del Juan Pablo II, se retiraran del lugar, con lo cual se restableció el libre tránsito en la zona; asimismo se clarificó que ya no quedan cortes “activos” en la provincia, puesto que tras reuniones se logró llegar a un acuerdo con manifestantes de Bartolomé de las Casas y de La Primavera para que dejen sin efecto sus protestas.

Bartolomé de las Casas

La Defensoría del Pueblo llevo adelante una audiencia de mediación en la ciudad de Comandante Fontana y tras varias horas de diálogo se logró el levantamiento del corte de ruta en Bartolomé de las Casas.

En la reunión estuvo presente el intendente local, Juan Carlos Jacquemin, el Secretaria Letrado Dr. José García y el Delegado de la Defensoría del Pueblo de Nación en Formosa Dr. Julio N. Santander; además participó la Delegada Departamental del Ministerio de Educación, Patricia Anabel Barbier; el diputado provincial Adrián Malgarini y en representación de la Comunidad de Bartolomé de las Casas los Lucía García, Pablo Pereira, Sergio Mendoza y el Subcomisario Danilo Ramos.

El grupo de padres originarios planteó la necesidad de reapertura de la Escuela Nº 278, que se mejore la calidad educativa en la Escuela Nº 199 y también que se designe un director para la Escuela Provincial Nº 60.

A esto, la Delegada de Educación explicó que la Escuela Nº 278 carece de alumnos residentes en las proximidades de la misma y por ello se resolvió su cierre con comunicación a los padres quienes anotaron a sus hijos en la Escuela Nº 199.

El segundo punto a tratar giró en torno a la necesidad de un mayor número de visitas de médicos al Centro de Salud que se encuentra en dicha comunidad, siendo que actualmente los profesionales asisten dos veces por semana desde el Hospital de Comandante Fontana, por lo que se buscará la designación de nuevos profesionales que puedan brindar una mayor cobertura en el lugar.

El tercer punto fue el pedido de mayor presencia policial los fines de semana para garantizar la seguridad de los miembros de la Comunidad. Así, se resolvió proceder a levantar el corte de la Ruta Nº 81, decidiéndose una nueva reunión en el plazo de 15 días para evaluar los avances en cada uno de los reclamos.

Comunidad La Primavera

Por otro lado, en el marco de una audiencia multipropósito bajo la modalidad de teleconferencia, comparecieron virtualmente por ante el Juzgado Federal Nº 1 a cargo del Dr. Pablo Morán, Secretaria a cargo de Santiago García Labarthe; el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, el Presidente del ICA Esteban Ramírez; además participó la Fiscal Federal Nº 1 Marisa Vázquez y en representación de los reclamantes, la Defensora Oficial Rosa María Córdoba, siendo los mismos Sanagachi Ylda, Pariente Daiana Clara, Alcura Leda Ceferina y Caballero Sindulfo, quienes desde las instalaciones del Escuadrón XVI de Gendarmería Nacional se conectaron virtualmente.

En este caso los reclamos se centraron en tres puntos: el primero tiene que ver con la demanda de nuevas viviendas para familias que no las poseen o quienes teniendo una, han visto crecer exponencialmente el número de integrantes, lo que implica que no les alcanza con una solución habitacional, requiriendo otras para sus hijos y nietos.; el punto número dos fue la necesidad de que los módulos alimentarios en el caso de fallecimiento de sus beneficiarios continúen brindándose a sus familiares, y por último, la obtención de pensiones o beneficios sociales para niños o personas discapacitadas.

En relación al pedido de nuevas viviendas el Presidente del ICA resaltó que durante los últimos cuatro años del gobierno nacional anterior, no tuvieron la posibilidad de construir nuevas soluciones habitacionales, por lo cual, señaló que se entiende las problemáticas que han surgido y que las mismas tendrán una respuesta conforme a los programas y desembolsos de fondos que la actual gestión nacional viene concretando en esta materia.

El Defensor del Pueblo pidió que se hiciera un relevamiento en terreno de las familias que necesitan una vivienda para posteriormente establecer prioridades en las demandas existentes, lo cual fue aceptado por los reclamantes, quienes además se comprometieron a colaborar en la identificación de las mismas.

Continuando con el segundo pedido, se dejó aclarado totalmente de que, al fallecer un beneficiario de un módulo alimentario, automáticamente sin trámite administrativo alguno, el mismo debe pasar a sus herederos, por lo que, el ICA recomendará a las áreas competentes que, estas medidas se cumplan efectivamente en los hechos.

En relación a los trámites para personas discapacitadas, Gialluca solicitó a los reclamantes que individualicen a las mismas y de esta manera, se trabajará mancomunadamente para realizar la recopilación de todos los antecedentes necesarios, de modo tal que, con ellos se inicien los trámites pertinentes por ante los organismos nacionales o provinciales con competencia en esta materia y de ser necesario, historias clínicas o certificaciones médicas de especialistas, la Defensoría del Pueblo les facilitará las entrevistas y turnos necesarios para así obtener las documentaciones imprescindibles para cada caso en particular.

Luego del encuentro se acordó el levantamiento total del corte de la Ruta Nacional Nº 86 a la altura de la Comunidad La Primavera.

Compartir

Linkedin Print