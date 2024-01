La diputada Ana Costa advirtió por despidos de personal en las áreas de salud y educación

Ayer, cientos de trabajadores que cumplen funciones tanto en el Ministerio de Desarrollo Humano como así también en el Ministerio de Educación se encontraron con la triste noticia de que fueron “prescindidos» de sus labores, por lo tanto no habría renovación automática del contrato, como sucede año tras año. Ante este escenario, la diputada provincial de la UCR Ana Costa cuestionó el gran número de formoseños que se quedaron sin su fuente laboral y advirtió que la situación desnuda la gran «precarización laboral» que existe en Formosa.

«Empezamos el año 2024 con malas noticias para cientos de formoseños que en este contexto tan difícil se quedan sin trabajo y ahora deberán ver cómo hacen para sustentar a sus hogares», comenzó diciendo la legisladora y lanzó que «lamentablemente no hubo aviso previo -como debería suceder- e incluso en algunos casos la gente se fue enterando mientras estaba en sus funciones que el contrato no les sería renovado».

Seguidamente, al referirse al motivo señaló que «la comunicación fue verbal y desde el Ministerio no se dieron mayores detalles sobre el porqué no les renovarían los contratos de manera automática».

«Este recorte de personal tiene que ver con el ajuste en programas nacionales que ya no bajarían a las provincias lo cual evidencia la precarización laboral que existe en Formosa. Esta gestión de gobierno tuvo muchos años para dar garantías a los trabajadores, pero lo cierto es que no tuvo la decisión política de hacerlo y ahora este es el resultado. Es fácil salir a decir que la culpa la tiene Javier Milei, pero el gobierno de Insfrán tiene que hacerse cargo de lo que le toca», aseveró.

«Vemos con preocupación lo que está pasando y pedimos que se revea la situación porque las consecuencias serán tremendas. El ajuste que plantea el gobierno no debe ser a costa de los empleados, y en este caso particular de Formosa sabemos muy bien quienes son los responsables, pero también sabemos que las responsabilidades se la van a tirar a otros como nos tienen acostumbrados y siempre lo hacen», sentenció Costa.