Libertad de San Jerónimo, ante una nueva LNVM en la que defiende el título

La Liga Nacional de Voleibol Masculina tendrá a Santa Fe como primera sede de competencia en una etapa que se jugará del 19 al 27 de enero próximo y tendrá a Libertad de San Jerónimo Norte como protagonista. El equipo liberteño es el campeón defensor tras este año haber superado en la final a Tucumán de Gimnasia por 3 a 0, en una competencia que tiene un gran nivel de juego, una buena organización, y equipos armados y formados para responder a un certamen de elite.

La primera etapa del torneo se juega en Santa Fe, arranca el 19 y hasta el 27 de enero, y va a estar conformado por dos grupos de ocho equipos. Al campeón defensor le toca enfrentar a Salta Vóley, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield, la selección Argentina que es categoría menor, Ferro Carril Oeste, y UVT de San Juan. La segunda etapa se desarrollará del 17 al 24 de febrero en la provincia de La Rioja que ya allí se trata de la fase definitoria.

Libertad de San Jerónimo Norte tiene como entrenador en jefe a Juan Manuel Flores, Ariel Zurschmitten es el asistente técnico, y Cristian Perren como preparador físico, que también es el capitán. Se sigue repitiendo todo el staff que viene de años anteriores, y que por ejemplo, en este 2023 consiguió coronarse campeón. A ellos hay que sumarle el apoyo y acompañamiento de uno de los dirigentes más importantes del vóley nacional, como lo es José María Zurbriggen.

El plantel de Libertad de San Jerónimo Norte estará integrado por: Matías Albrecht, Nicolás Sivera, Cristian Perren, Alejo Dilda, Gastón Neif, Fabio Hang, Diego Hang, Ian Mena, Mateo Imvinkelried, Luciano Caiafa, Esteban Kestler, Lautaro Mazín, Santino Dilda, Alexis Yacuzzi, Javier Oggier, Laureano Meurzet, Joaquín Freyre, Nicolás Perren, Ezequiel Aragonés y Alexis Massera.

«Llegamos con la vara muy alta, somos los campeones defensores. En las últimas tres ediciones hemos sido protagonistas, pero la expectativa es de seguir peleando los puestos de arriba. Libertad tiene un generación de muy buenos jugadores, y tienen chicos que se van sumando los más chicos para hacer su aporte, y adquirir experiencia» comentó el entrenador Juan Manuel Flores.

El DT de la prestigiosa entidad del oeste santafesino remarcó que «ya hace un par de semanas que comenzamos a entrenar en doble turno pensando en la Liga Nacional que se viene, los chicos ya estaban entrenando porque terminaron hace poco la competencia local, así que el 18 de diciembre arrancó el plantel completo. Se viene un torneo duro, con zonas con rivales de gran calidad».

«El haber ganado el torneo local es una motivación más, los chicos la verdad que están muy bien, sino me equivoco es el séptimo título que consiguen en la Liga Santafesina. Ya vienen mostrando hacer rato, en todos los torneos, incluso en el que se juega en su estadio todos los años, en la Copa Santa Fe también, con lo cual queda demostrado que no paran de seguir consiguiendo cosas» explicó el entrenador liberteño.

En relación al plantel que contará para jugar la competencia organizada por la FeVA indicó que «prácticamente son los mismos chicos del club. Al igual que los años anteriores sumamos tres refuerzos. Son en realidad gente que viene a suplantar a chicos que no pueden afrontar la Liga, ya que el proyecto es afrontar el torneo con los jugadores que pertenecen a la institución. Sumamos a Alexis Yacuzzi que es de Villa Ocampo, otro del mismo Bomberos que es Lautaro Mazín, y Ezequiel Aragones que jugó en River y ahora estaba en el club Comunicaciones».