La felicidad de Nicole Neumann por el acuerdo judicial con su ex, Fabián Cubero

La madre de Indiana, Allegra y Sienna manifestó su alegría por poder publicar fotos con sus hijas en las redes sociales.

Nicole Neumann y Fabián Poroto Cubero tuvieron once años de relación y se convirtieron en padres de Indiana, Allegra y Sienna. Pero hace cuatro años se separaron y, desde ese momento hasta ahora, no pararon de tirarse dardos mediáticos y judiciales. Pero ahora y en pos de buscar la paz y la felicidad de las chicas, las partes llegaron finalmente a un acuerdo.

Así, Cubero y Neumann acordaron levantar la prohibición de publicar fotos de las chicas en redes sociales y esto se vio reflejado en las postales familiares que la modelo compartió desde la nieve de la Patagonia en el viaje que compartió con su novio José Manuel Urcera: “Es tan lindo, una siempre quiere mostrar a sus hijas”, celebró la rubia.

“Ellas son tu orgullo, tu mundo. Estoy feliz de poder compartir estos días tan lindos. Que estén ellas también en mis fotos fue re lindo”, agregó Nicole en una entrevista con Intrusos (América).

Así, la jurado de Los 8 Escalones del Millón (El Trece) dijo: “No me sorprendió este arreglo judicial, en algún momento tenía que pasar, como todo. Hace un año y medio que estoy atrás de esto”.

Por otra parte, Nicole reconoció que su vínculo con Poroto Cubero “va mejorando”, a la vez en que espera “que siga por ese buen camino”. Sin embargo, Neumann tendió un manto de duda al explayarse sobre el sobreseimiento de Cubero en la causa que le había iniciado cuando no habría encontrado a sus hijas en el horario pautado al ir a buscarlas a la casa del padre. “Ya sabemos cómo es (la Justicia). Pregúntenle a un montón de chicas del medio… Hay que defender a la mujer y después…”, disparó la conductora de Santo Sábado (América).

En la charla, Nicole también habló sobre cómo vivió el viaje a San Martín de los Andes con Urcera: “Fue muy lindo. Teníamos fotos tan lindas que teníamos ganas de subirlas”, dijo. A la vez, admitió que “va evolucionando el vínculo” entre ellos.

Respecto a la polémica con Micaela, la ex de Urcera, Nicole desestimó todo tipo de habladurías: “Estoy en un gran momento, hay cosas que no registro. Menos de gente que no está en mi radar. No me afecta ni para bien ni para mal”, cerró.

Lo que ocurrió, según contó Marcela Baños en Intrusos, es que los tres volvieron a coincidir en las pistas de esquí de la ciudad neuquina. La reducida oferta de este tipo de complejos hizo que inevitablemente sus caminos volvieran a toparse, aunque en esta oportunidad, lo que primó fue la indiferencia, ya que ni de un lado ni del otro hubo amague de saludo.

“Nosotros nos vamos a cruzar muchísimas veces porque estamos haciendo los mismos circuitos que hacíamos cuando estábamos juntos. Aparte, él es de Neuquén, yo soy de Neuquén. Cuando venga con Nicole, nos vamos a cruzar”, señaló Micaela en un mensaje que reprodujo la panelista.

Sin embargo, donde la cosa no estuvo tranquila fue en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, Micaela se defendió de las acusaciones del mundo virtual, que apuntaban por un lado, a que ella había ido a la nieve sabiendo de la presencia de su ex, y por otro, de copiarle el look a Nicole. La neuquina redobló la apuesta y acusó a una persona, sin nombrarla, de bajarle el canje de un local vinculado a los deportes en la nieve.

