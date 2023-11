La fuerte pelea entre Flor Vigna y Lourdes Sánchez cara a cara

La pista del Bailando 2023 (América) suele dejar fuertes cruces entre las figuras que participan y esta semana se abrió una polémica entre Lourdes Sánchez y Flor Vigna. Todo comenzó luego que la correntina contara que con su pareja, el productor Pablo Chato Prada, contemplaban la idea de añadir a una tercera persona a su relación. Así, incluso compartió los nombres de las celebridades que cada uno considera atractivas: Pampita Ardohain para él y Luciano Castro para ella.

Vigna no vio con buenos ojos los comentarios de Sánchez, al mencionar una situación en la que la mujer del Chato la había elegido para ser eliminada del programa, lo que le pareció una provocación. Al ser consultada sobre si ella y Castro tenían “permitidos” en su relación, la bailarina admitió que no habían discutido el tema, pero no descartó la posibilidad en el futuro. Y en cuanto a Sánchez, disparó: “Me dijo que antes de la pandemia Lourdes ya lo estaba tiroteando. Me dijeron que tuvo muchos affaires, que estuvo con mucha gente. Me contó muchas de las personas con las que habría estado”.

Tras este cruce indirecto, las dos coincidieron en el pasillo que da a los camarines del certamen justo cuando un movilero de LAM (América) estaba por ahí. “Sucedió lo que dijimos que iba a pasar… Y nosotros no nos saludamos”, dijo Vigna antes de darle un beso a Lourdes. “¿Cómo con la familia? Si no hablé nada de la familia”, se defendió Flor al escuchar algo que le dijo Sánchez fuera de micrófono. “Vos te metiste conmigo como tres veces, yo traté de no meterme nunca y nunca hablé de tu familia”, le remarcó la pareja de Castro a Lourdes, quien no contestó y miró con complicidad al notero.

“Flor, de verdad, yo ni siquiera quiero hablar con vos a solas”, dijo la mujer del Chato Prada. “Te metiste un montón de veces conmigo, me buscaste como tres veces. Antes del Bailando me metiste en un quilombo con Jonny, con esto, lo otro…”, le contestó Vigna en referencia a su bailarín Jonny Lazarte. “Me parece que tenés un problema de comprensión, porque yo jamás, jamás, lloré por nada. Es más, si vos escuchás las notas, ni siquiera te nombraba. ¿En qué quilombo te metí? Dejá de mentir. Sacate la careta y dejá de mentir. No, no me des la mano”, arremetió Lourdes y desechó un gesto de Flor.

“Dejá de mentir vos, Lour. Te has metido con todas las mujeres del Bailando, sos reconocida por todas tus peleas y discusiones”, atacó Vigna. “¿Vos sabés por qué sos reconocida? Por ser mala compañera”, le devolvió Sánchez. “Noooo, preguntale a cualquier persona de acá, a cualquiera”, se defendió la también cantante. “Y si yo me metí con mujeres, fue para defenderme. No me metí en sus parejas ni nada. Vos tuviste quilombo con Laurita (Fernández) por Nicolás Cabré, tuviste quilombo con Paula (Chaves) y Pedro Alfonso, con Agustín Casanova… Vos me querés ensuciar a mí a toda costa porque sabés que estuviste mal, en lugar de pedir disculpas”, insistió Lourdes.

“Lour, te metiste mucho en mi vida, tres veces”, repitió Flor. “No me interesa tu vida, no me interesa”, la ninguneó Lourdes. “Estuvo llorando por todos lados con que le robé a Jonny, y las personas no se roban. Después ahora estás inventando que soy una mala compañera. mientras que si le preguntás a cada persona acá yo sé que armo equipos, sé que soy buena compañera, preguntale a cualquiera”, volvió a defenderse Vigna. “Cuando una persona dice todo el tiempo que es buena y te lo quiere imponer, yo digo que quizás es todo lo contrario”, dijo Sánchez mirándo al notero.