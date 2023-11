Se conoció la prelista de Scaloni para Uruguay y Brasil con algunas sorpresas

El seleccionado argentino de fútbol tendrá dos compromisos importantes por el certamen clasificatorio al Mundial de 2026, cuando enfrente a Brasil y al Uruguay de Marcelo Bielsa.

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, elevó a la Conmebol, en el último día permitido para convocar jugadores que actúan en Europa, que por reglamento es 15 días antes del primer partido de la próxima ventana de Eliminatorias Sudamericanas, la prelista para afrontar los encuentros ante Uruguay y Brasil, con la novedad de la inclusión del delantero mendocino de la Lazio, Valentín Castellanos.

El delantero que fuera pretendido por River Plate y que el pasado 3 de octubre cumplió 25 años, llegó esta temporada a Lazio proveniente de Girona, de España, donde entre sus mayores logros, convirtió 4 goles al Real Madrid en un mismo partido.

Sin haber jugado nunca en el fútbol argentino, ya que se inició en la Universidad de Chile, luego fue adquirido por el City Group y bajo su órbita jugó en Montevideo City Torque, de Uruguay y New York City, de la MLS estadounidense, Valentín Mariano «Tati» Castellanos ya vistió los colores albicelestes anteriormente.

Esto ocurrió en 2019, cuando el entonces entrenador del seleccionado sub-23 y actual DT de la selección mayor de Venezuela, Fernando Batista, lo citó para dos amistosos en los que se ganó un lugar para integrar el equipo que ganaría el Preolímpico de Colombia al año siguiente.

Si bien tiene por delante a Julián Álvarez y Lautaro Martínez en su posición, las buenas performances del nacido en Guaymallén, que se extendieron ahora a la Serie A con Lazio, lo llevaron a alcanzar esta citación, aunque esta nómina no es la definitiva y bien podría quedarse fuera ante los uruguayos y brasileños, por la quinta y sexta jornadas de Eliminatorias Sudamericanas. Pero, en cambio, los planes para ser incluido en esta lista final podrían darse en la siguiente ventana de marzo, cuando por la séptima fecha Argentina reciba a Chile y por la octava visite a Colombia.

Otro de los futbolistas que juegan en Italia, Matías Soulé, actualmente a préstamo de Juventus en Frosinone, donde marcó goles en los últimos tres encuentros de Serie A, también forma parte de esta prelista para recibir a Uruguay en la Bombonera el jueves 16 de este mes y visitar a Brasil en el estadio Maracaná el martes 21.

El marplatense de 20 años ya estuvo en anteriores convocatorias con la selección mayor, por lo que en caso de quedar en la lista definitiva será para componer el plantel que afrontará esos dos compromisos por Eliminatorias, ya que en esta oportunidad, a diferencia de lo que venía aconteciendo en las últimas citaciones, no habrá futbolistas que trabajen en simultáneo con el seleccionado sub-23 que dirige Javier Mascherano, porque este equipo realizará justamente una gira de dos partidos en Japón durante la próxima fecha FIFA.