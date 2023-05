La inflación de abril fue de 8,4% y acumuló un aumento del 108,8% en el último año

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundió este viernes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que superó la cifra correspondiente a marzo, que ya había sido la más alta de la gestión de Alberto Fernández.

El resultado fue del 8,4% el mes pasado (el más alto desde abril del 2002) y del 108,8% en el último año. En el primer cuatrimestre, acumuló una suba del 32%.

Una serie de rubros superaron el promedio del mes pasado: 10,8% las vestimentas, 10,1% los alimentos, 9,9% los restaurantes y 8,6% equipamiento y mantenimiento del hogar.

En el último año, el promedio del 108,8% fue superado por los restaurantes con el 126%, vestimenta con 120%, alimentos y bebidas no alcohólicas 115%,bebidas alcohólicas 114% y equipamiento para el hogar 111%.

El organismo que lidera Marco Lavagna indicó que “la división de mayor aumento en el mes fue Prendas de vestir y Calzado (10,8%) por cambios de temporada. Le siguió Alimentos y bebidas no alcohólicas (10,1%), con los incrementos más altos en Verduras, tubérculos y legumbres; Leche, productos lácteos y huevos; Azúcar, dulces, chocolates, golosinas, etc. y Carnes y derivados”.

“También se destacaron las subas de las divisiones Restaurantes y hoteles (9,9%); y Equipamiento y mantenimiento del hogar (8,6%). El aumento de Alimentos y bebidas no alcohólicas (10,1%) fue el que más incidió en todas las regiones. Al interior de la división, impactó la suba de Carnes y derivados, y de Verduras, tubérculos y legumbres, seguidas por Leche, productos lácteos y huevos; y nalmente Pan y Cereales”, agregó. Las dos divisiones de menor variación en abril fueron Educación (5,0%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (3,8%).

A nivel de las categorías, los precios estacionales lideraron el aumento (12,6%) seguidos por el IPC Núcleo (8,4%); en tanto que los Regulados registraron un incremento de 4,9%.

Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que publica el Banco Central en base a informes de consultoras, los analistas estimaban para abril una inflación de 7,5 por ciento. Un dato que no le pasó desapercibido a los economistas fue el de la eventual incidencia de la suba del dólar libre, y también de los dólares que son negociados a través de activos bursátiles, en la dinámica de los precios del mes pasado, cuando la cotización “blue” llegó a rozar los 500 pesos.

Hay que recordar que el dólar libre trepó más de 18%, mientras que la cotización oficial, con la referencia del dólar mayorista, anotó una suba de 6,5 por ciento. Estas subas del dólar le ponen más presión a la formación de los precios de bienes que tienen insumos o componentes importados.

El último informe del Banco Mundial resalta que Argentina transita la segunda mayor inflación anual del mundo en el rubro de alimentos, con un 107% anual, después de El Líbano.

Un precedente para el dato de IPC nacional del INDEC fue el de la inflación de la ciudad de Buenos Aires, que se dio a conocer el lunes 8. Durante el mes de abril de 2023, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de BuenosAires (IPCBA) alcanzó el 7,8%, acumulando así en los primeros cuatro meses del año una suba de 31,2% y registrándose una variación interanual del 110,4%, indicó la Dirección General de Estadística y Censos porteña. “Esta variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, agua, electricidad y gas, Restaurantes y hoteles, Transporte, Equipamiento y mantenimiento del hogar, y Prendas de vestir y calzado, que en conjunto explicaron el 75,7% del alza del Nivel General”, añadió el informe del organismo dependiente del Gobierno de la Ciudad.

El ente estadístico porteño especificó que Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió una suba de 10,4%. “El principal impulso provino de Carnes (11,5%) y Verduras, tubérculos y legumbres (19,9%). En menor medida, se destacaron los aumentos en Leche, productos lácteos y huevos (10,8%) y Pan y cereales (8,5%). Este ítem registró una variación interanual del 119,5%”.

El ritmo inflacionario no parece detenerse en mayo, con varios aumentos de precios regulados y la continuación de la volatilidad cambiaria. Un informe de la Consultora LCG señaló que “en la segunda semana de mayo la suba de precios de los alimentos promedió 3,57%, acelerando 2,4 puntos porcentuales respecto de la semana anterior”. Agregó que “el índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual de 8,9% promedio en las últimas cuatro semanas y 8,8% punta a punta en el mismo período”.

Relacionado