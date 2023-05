Manzur: «En la 1° quincena de junio el pueblo tucumano estará votando»

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, anunció este viernes que “en la primera quincena de junio el pueblo tucumano estará votando”, en declaraciones que realizó en las escalinatas de la Casa de Gobierno provincial, en un acto en apoyo a la nueva fórmula del Frente de Todos (FdT) que competirá en las elecciones del distrito para esa categoría.

“Este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), es inoportuno, agrede directamente cuestiones vinculadas a las autonomías provinciales, agrede el federalismo de la República Argentina, es por eso, que lo respetamos, pero no estamos de acuerdo”, dijo Manzur durante el acto que convocó a militantes, dirigentes y partidos políticos.Mientras hablaba Manzur en Tucumán, la Corte Suprema de Justicia dispuso este viernes que se considere, en un plazo de 72 horas, el pedido de levantamiento de la medida cautelar que suspendió las elecciones provinciales de Tucumán ante la renuncia de Manzur a su candidatura.

En el acto en la capital tucumana, Manzur estuvo acompañado de Osvaldo Jaldo y del actual ministro del Interior Miguel Acevedo, quien ocupará su lugar como candidato a vicegobernador.

Actualmente, la función de Acevedo en el gabinete provincial es asistir al Poder Ejecutivo en lo referente a las funciones vinculadas con los municipios y comunas rurales de la provincia. El nuevo candidato ocupó el Ministerio de Economía provincial, entre otros cargos.

El gobernador anunció este jueves en conferencia de prensa que se bajaba de la postulación pues decidió «respetar» la resolución de la Corte Suprema que el martes pasado suspendió las elecciones para esa categoría en Tucumán, ante la posibilidad de que su candidatura no respete la alternancia reglamentada por la Constitución provincial.

El mandatario provincial expresó que “pesa una espada de Damocles sobre la democracia tucumana, pesa una cautelar que impide que los tucumanos vayan a votar, que entren al cuarto oscuro donde son libres y votan por el futuro de la provincia”.Añadió que, a través de esa cautelar, objetaron “que Juan Manzur pueda ser candidato en la provincia de tucumanos vayan a votar, por ello, ayer tomé una decisión de declinar mi candidatura, por el bien de la democracia y fiel a los principios de mi partido político: el peronismo”.En ese sentido, manifestó: “Tenemos que explicarle ( a la oposición) no sé cuántas veces que el peronismo es un movimiento, que hace más de 70 años nos enseña que primero esta la patria, segundo el movimiento y por último los hombres. Acá no se trata de cuestiones personales sino del bien común”.

Manzur sostuvo: “Jaldo no se queda solo, nuestro movimiento lleno de hombre y mujeres trabajadores”.

Luego, se refirió a Acevedo y destacó que es “un hombre que todos conocen y saben de su trabajo”.

El gobernador dijo que espera “que la Corte levante la cautelar, y en la primera quincena de junio el pueblo tucumano va a estar votando en las urnas de nuevo”.

«Una vez más le volvemos a pedir, y ya cada vez los peronistas pedimos menos, a la Corte Suprema de Justicia desde Tucumán, desde el interior de Argentina, que levante la cautelar inmediatamente para que los tucumanos puedan ir a las urnas a votar”, insistió

Por último, se refirió a su lugar como jefe de campaña del peronismo en Tucumán: “Soy yo, soy el jefe de campaña de Osvaldo Jaldo gobernador”

“Soy un militante más, un dirigente. Voy a seguir ayudando y acompañando desde el lugar que me toque. Hoy les puedo afirmar una vez más que el gobernador que va a asumir los próximos cuatro años de gobierno se llama Osvaldo Jaldo”, añadió.

Relacionado