La inflación y el dólar afecta a otro rubro comercial, indumentaria y calzado

No solo aquellos comercios del rubro electrónica y electrodomésticos se ven afectados por la increíble suba del dólar, la devaluación del peso también afecta a otros rubros como el de indumentaria y calzado que no vislumbran buenos meses por delante. «Hay una crisis terrible a nivel nacional», afirmó un comerciante del sector, al Grupo de Medios TVO.

«Las ventas fueron del 1 al 10 este mes y ahora está complicada esta semana porque no hay gente en la calle, hay mucha desesperación porque la gente no sabe si le va a alcanzar para comer», agregó el hombre.

Para su sector, el de indumentaria y calzado deportivo, las últimas ventas se registraron en la previa del Día del Amigo y en la actualidad, por la inestabilidad del dólar, los proveedores de artículos importados recomiendan no vender.

Las cosas no tienen precios

«Vendo cosas importadas y no tienen precio, nuestros proveedores no te quieren vender, pero tenés que vender porque tenés que pagar los sueldos. Ellos nos dicen, que si viene una persona y quiere comprar mucho no le vendamos porque si te quedamos afuera del precio, nos vamos a quedar sin mercadería», sostuvo.

La crisis actual hace mella en diversos sectores de la economía mientras el gobierno trata de obtener confianza para tranquilizar los mercados. Aún así, el panorama al parecer no resulta ser el mejor. «De acá a dos meses no tendría una previsión», dijo el comerciante.

«En el caso nuestro, ayuda un poco la indumentaria porque es nacional y eso no aumentó demasiado. Otros años sacábamos la ropa de invierno con las ofertas y bajábamos el precio, pero este año dejamos los precios y es como que sacamos las ofertas porque el precio también aumentó, aunque no como algo importado, unas antiparras o unas zapatillas», añadió un poco optimista.

Por el momento, desde el sector esperan que los precios se normalicen para poder continuar trabajando alertando que «eso depende de cómo se mueva a nivel nacional». «Creo que hay una crisis terrible a nivel nacional que la plata no alcanza para comer, la gente quiere comprar para comer y el aceite de una semana a otra aumenta. Nos queda confiar de que siempre la gente viene y compra, hay que hacer que pase la situación», finalizó.

