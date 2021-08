La irónica respuesta de Dalma Maradona cuando le preguntaron por su relación con el Kun Agüero

Compartir

Dalma Maradona, ya ha demostrado en varias oportunidades que, no tiene buena relación con el padre de su sobrino y ex cuñado, Sergio Kun Agüero, tanto así que a través de una historia en su Instagram lanzó una picante respuesta haciéndole burla sobre su situación actual en el Barcelona, tras la salida de Lionel Messi.

La tía de Benjamín Agüero Maradona (12), hijo del delantero y Gianinna Maradona, se hizo eco de lo que muchos usuarios han estado hablando durante las últimas horas, que todos esperaban ver al Kun jugar con su amigo de toda la vida en el club catalán, e incluso se hablaba de su incorporación como “una estrategia” para que Messi se quedara en el club.

Pero nada salió como se esperaba y por temas económicos de la liga de España, el astro no renovó contrato con el Barcelona. A partir de allí surgieron miles de memes y como si fuese poco, también hubo una chicana por parte de la hija de Diego Maradona. Ocurrió que la actriz de 34 años fue consultada sobre su relación con el Kun Agüero, y respondió: “Lo que me tiene muy preocupada es que quedó ahí varado en Barcelona y Messi no va… ¡Me preocupa, pobre Kun!”.

Recordemos que la mala relación entre ambos ya había quedado en evidencia a mediados de 2020, cuando Sergio Agüero hizo una videollamada familiar por su cumpleaños y no participó su hijo. “¡Sos lo que hacés y lo que no también! Te creía bastante piola, wachi… El sol no se tapa con la mano, ¿no?”, había escrito Gianinna en sus redes aquella vez, a lo que su hermana mayor contestó con críticas directas hacia el Kun.

“Benja, sabé siempre que tu Babu, la Tata, la Titi y mamá te vamos a poner siempre primero. Porque no te merecés menos que eso mi amor. Sos magia y el que no lo pueda ver, que se joda. Y mejor corto acá porque me tenés censurada, @giamaradona. Pero en cualquier momentito prendo fuego todo”, disparó Dalma.

Este domingo y a una semana de su primer entrenamiento, el Kun Agüero se lesionó y no podrá estar presente en el partido amistoso que el Barcelona jugará este domingo ante la Juventus, por el trofeo Joan Gamper. El club comunicó que el goleador tiene una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha y que le harán más pruebas para saber cuánto tiempo estará sin jugar.

Agüero había sido el blanco de burlas en las redes sociales después de que se enterara que Lionel Messi no iba a seguir en el club. En las últimas horas, el Kun fue uno de los que más cerca estuvo del capitán de la Selección. El goleador es uno de los grandes amigos de La Pulga y estuvo haciéndole el aguante en estos días difíciles. De hecho, fue uno de los pocos invitados a la exclusiva cena que Messi organizó en su casa para despedirse de sus amigos y compañeros del Barcelona.

