La jueza Servini pidió a los candidatos poner énfasis en la reposición de boletas: «No me vengan a hablar de fraude»

Aunque los apoderados de La Libertad Avanza dieron marcha atrás con las acusaciones de supuesto fraude electoral -hasta reconocieron como legítimo el resultado del pasado domingo 22 de octubre durante la reunión que tuvieron en la Cámara Electoral – la tensión y el malestar a pocas horas de que se realice el balotaje se mantiene.

Sobre todo en lo que será la distribución de boletas, donde el espacio que lleva a Javier Milei como candidato a presidente hizo entrega de una cantidad menor a la exigida. En diálogo con Infobae, la jueza federal con competencia electoral, María Servini, expresó: “Queremos que la gente salga contenta y no me vengan a hablar de fraude”.

“Si hay fraude tienen que hacer la denuncia”, alertó Servini en diálogo con Infobae y detalló que, si bien el operativo electoral es “artesanal”, no hay en la historia argentina sospechas sobre fraude y aseguró que se están tomando todos los recaudos para llevar adelante el proceso responsablemente, con el objetivo de evitar cualquier inconveniente.

Tal es así que, según detalló la magistrada, “todavía está trabajando la gente nuestra, recorriendo los colegios para controlar los acondicionamientos. Todo para que quede todo listo para mañana. Eso arrancó ayer a la noche”. “Nos preocupa que digan que hay fraude, no puede haber fraude. Pero nunca hemos tenido una denuncia de fraude. Jamás en 30 elecciones. Nunca”, insistió Servini.

El pasado 2 de noviembre, la Junta Electoral de la Capital Federal estableció que cada agrupación política debía proporcionar 10.000 paquetes de boletas, con un mínimo de 100 y un máximo de 350 boletas por paquete. Unión por la Patria hizo entrega de los 10.000 paquetes conteniendo 350 boletas cada uno. Sin embargo, La Libertad Avanza entregó 10.000 paquetes con el mínimo pedido, entre 100 y 150 boletas cada uno, además de 1.000 paquetes con menos de 100 boletas, por debajo de lo pedido. “En una elección como esta, con tantos votos en disputa, está mal”, resaltó Servini.

Ante la particularidad de la elección con solo dos agrupaciones en competencia, se le solicitó a La Libertad Avanza que entregara 10.000 paquetes adicionales con un mínimo de 100 boletas cada uno, antes del 11 de noviembre. Sin embargo, el plazo se venció sin que la Alianza de Milei cumpliera con el requerimiento. Este mediodía, en la reunión con los apoderados en la Cámara Electoral, se hicieron responsables de la reposición. Sin embargo, por cuestiones operativas, en la Justicia aún mantienen la preocupación y cautela sobre cómo se desarrollará ese despliegue, sobre todo en el interior del país.

“Dicha situación no favorece al mejor desarrollo del comicio, toda vez que con las boletas acompañadas solo se cubrirán las expectativas de votos de 100 a 150 electores por mesa, sobre un padrón de 350 electores. En virtud de ello, corresponde a esta Junta extremar los recaudos necesarios en torno al procedimiento de boletas de contingencia, acrecentando la cantidad de paquetes a remitir a cada una de las comisarías” de las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires, se lee en el Acta n° 49 emitida hace unos días por Servini.

No obstante, la Junta Electoral advirtió que este sistema de contingencia previsto – y que está a su vez contemplado en cada distrito, ya sea enviando boletas adicionales a las comisarías o Juzgados de paz, por ejemplo – “no exime a la alianza de las responsabilidades establecidas en la normativa legal vigente de su reposición y su distribución ante el faltante de las mismas que se pudiera producir durante la jornada electoral”.

La Cámara Electoral convocó a los apoderado de La Libertad Avanza y Unión por la Patria para bajar la tensión entre los espacios, de la que participaron Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, y se sumó, por parte de LLA, el asesor de comunicación en campaña de Milei, Santiago Caputo, técnico de confianza del candidato presidencial, y Juan Manuel Olmos de Unión por la Patria.

Los apoderados de La Libertad Avanza también fueron indagados si contaban con las boletas y fiscales necesarios para el balotaje, a lo que respondieron de forma afirmativa. También les preguntaron si estaban capacitados y en conocimiento de su responsabilidad para reponer boletas en el caso que faltaran, y también se mostraron en conocimiento. “Hubo un compromiso a tener templanza para esperar los resultados y el compromiso a colaborar en que todo se desarrolle con normalidad”, agregaron.

Por otro lado, ante algunas versiones periodísticas sobre la convocatoria a las autoridades de mesa, Servini aclaró: “Las autoridades de mesa recibieron telegramas para la primera elección diciéndoles que son autoridad de mesa para la PASO en su momento, para las generales y para el balotaje. En algunos casos, las nuevas citaciones tienen telegramas. Esa gente que tiene telegrama tiene que ir. El que haya recibido telegrama tiene que ir”. Servini desmintió, además, que una ONG supervise el escrutinio, como falsamente publicaron algunos medios de comunicación.