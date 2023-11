La Junta Electoral determinó un protocolo por posible faltante de boletas

Las autoridades judiciales remarcaron que la entrega y reposición de los elementos que deben utilizarse para la votación depende de las agrupaciones políticas, que recibieron fondos del Estado para imprimirlos.

La Junta Electoral Nacional por la provincia de Buenos Aires emitió un protocolo de procedimiento destinado a las autoridades de mesa ante el posible escenario de faltante de boletas.

Las autoridades judiciales con competencia electoral en el distrito bonaerense remarcaron que la entrega y reposición de los elementos que deben utilizarse para emitir el sufragio depende de las agrupaciones políticas, que recibieron fondos del Estado para imprimirlos.

Los magistrados que componen la Junta, Roberto Lemos Arias, Sergio Torres y Alejo Ramos Padilla, aclararon en un documento que “una de las agrupaciones», que competirá en el balotaje de este domingo, «La Libertad Avanza (LLA), ha resuelto presentar una escasa cantidad de boletas a la Junta Electoral”, material que luego fue remitido a los locales de votación.

Por eso, si «las autoridades de mesa detectan faltante de boletas tras revisar periódicamente el cuarto oscuro, deberán seguir el siguiente procedimiento: requerirle al Fiscal de esa agrupación que las reponga; si no tuviere, debe llamar al Fiscal General de esa agrupación en el establecimiento para que las provea».

Además recalcaron que si no hubiere fiscal general en un determinado lugar de votación, «hay que solicitar al delegado que las provea de la “bolsa de contingencia”.

«De no haber existencia en esa bolsa de contingencia se debe comunicar a la Junta Electoral, para que ésta dé aviso a los apoderados de la agrupación y hagan llegar de algún modo boletas a ese local de comicio», explicaron desde la Junta Electoral.

Paralelamente, el delegado podrá consultar si en otras mesas del establecimiento cuentan con suficiente cantidad para pasarlas al cuarto oscuro donde faltan.

La Junta Electoral aclaró además, que mientras se soluciona el faltante no se detendrá el funcionamiento de la mesa.

«El Presidente de mesa o el delegado avisarán a los electores que estén haciendo la fila que hay faltantes de boletas de una agrupación sin identificarla. En ningún caso, detallaron los jueces, se considerará ‘voto cantado’ cuando un elector anuncie que hay boletas de un solo partido».

«Tampoco (se podrá denunciar el voto cantado) en el caso que el elector decida esperar la reposición de la boleta faltante. Una vez que se reponen las boletas faltantes, se hará pasar inmediatamente a quienes hubieren quedado esperando», se aclaró.

En ese sentido, la Junta Electoral remarcó que si un elector «sale con su sobre vacío manifestando que ‘faltan boletas’, el presidente de mesa debe devolverle su DNI, pedirle la devolución del sobre e indicarle que espere nuevamente en la fila hasta que se solucione el inconveniente».