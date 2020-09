La Justicia Federal rechazó nuevo hábeas corpus por un varado

Compartir

Linkedin Print

La fiscal de Estado de Formosa, la doctora Stella Maris Zabala, confirmó que la Justicia Federal rechazó “in límine” un nuevo hábeas corpus que presentaron abogados de una de las personas que se encuentran “varadas” en el ingreso a la provincia.

“Tuvimos otra audiencia este miércoles por la mañana por otro ‘varado’ que había hecho un planteo ante la Justicia Federal”, explicó la funcionaria.

Abundó diciendo que “nosotros habíamos pedido el rechazo in límine porque ya se había efectuado el mismo, en un amparo colectivo y otro particular de esta persona, donde el juez federal había declarado su incompetencia y lo había elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

También se solicitó la “temeridad y malicia en el proceder de los letrados, ya que, a sabiendas de que estaba este amparo y que había sido elevado a la Corte por la declaración de incompetencia, volvieron a insistir con el mismo, provocando un dispendio de actividad jurisdiccional, pudiendo llegar a inducir a error al magistrado actuante”, puntualizó la fiscal de Estado.

Según detalló, “se ha resuelto en el mismo sentido de lo que invocó la Fiscalía de Estado, rechazando in límine, porque el mismo juez había declarado la competencia exclusiva de la Corte para entender en el mismo”, esclareciendo que “lo que no se trató fue la temeridad y la malicia que planteó la Fiscalía”.

A resumidas cuentas, subrayó la funcionaria que “ya fue rechazado este nuevo hábeas corpus que fuera planteado oportunamente”, apuntando que “se están usando todos los institutos del Derecho, tanto hábeas corpus como amparos, en forma permanente, los cuales si bien pueden ser utilizados en un Estado de Derecho, en este caso se ha llegado al escándalo de usar los dos. Eso es lo que el mismo magistrado expresa: ambos están usándose juntamente y no corresponde”.

Categórica, Zabala puso de resalto que “una vez más se ha demostrado que nosotros no estamos conculcando derechos, sino que estamos yendo cada vez que se nos solicita a dar explicaciones, dando a conocer nuestra opinión y lo que corresponde en cada caso”.