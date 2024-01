La Justicia rechazó amparo presentado por cinco empleados de salud que se quedaron sin trabajo

El excelentísimo Superior Tribunal de Justicia, hizo lugar a la habilitación de feria judicial para el tratamiento de las cautelares planteadas, por las que se solicitaba reincorporación de cinco empleados de salud, resolviéndose la habilitación de feria por mayoría, para tratar la cautelar requerida.

La misma, fue rechazada por no guardar rigor técnico jurídico suficiente respecto de los recaudos de admisibilidad. Tanto que, no se regularon honorarios profesionales por declararse inoficioso los escritos, ante la falta de medios de pruebas de los hechos alegados.

Suscribiéndose el mismo con los votos, en disidencia de Eduardo Hang, mientras que, Horacio Roglan y Claudia Cañete, por la mayoría.

El fallo afirma, textualmente, que “los párrafos de argumentación, no desarrollan razonamientos concretos y singulares” y “encontramos una petición que no asienta en material probatorio los extremos que se señalan”.

De esa manera, establecen rechazar la medida cautelar solicitada, “atento a la falta de seriedad y acreditación de los requisitos exigidos”.