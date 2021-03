La Liga 20 / 21: Fechas y sedes para los playoffs y la permanencia

Compartir

Linkedin Print

La postemporada seguirá en los mismos dos estadios de la Ciudad de Buenos Aires desde el 5 y el play-out comenzará el 6, entre Atenas y Weber Bahía Basket, al mejor de tres.

El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes anuncia las fechas y sedes para el comienzo de los playoffs, lo mismo que el calendario para la disputa del play-out por la Permanencia.

La postemporada comenzará el 5 de abril en los estadios de Obras y Ferro, con cruces al mejor de tres partidos, mientras que el duelo entre Atenas y Weber Bahía Basket que definirá el único descenso de esta temporada iniciará el día siguiente, el 6, con ese mismo formato, como estipula el Artículo 4 del Reglamento General. Se disputarán los partidos el 6, 8 y 11 del mes que viene.

Reuniones para

confirmar que hay descenso

La historia de la posible anulación del descenso de la temporada 2020/21 tiene una larga cronología. La primera parte podría remontarse a enero de este año, cuando en una reunión de presidentes, Bruno Lábaque, de Atenas, tiró por primera vez la idea de que, por los problemas que existían a partir de la crisis económica del Covid, pensaba que era lógico suspender el descenso. Todavía no había arrancado la Liga Argentina y, si se quiere, podía discutirse. Pero la respuesta generalizada fue No.

La semana pasada, ya con Bahía Basket condenado y con Atenas, Oberá y Ferro peleando por zafar del otro puesto de la Permanencia, el tema revivió. Curiosamente, desde distintos sectores fueron surgiendo noticias como que se había resuelto anular el descenso, justo en el momento en el que se definía el segundo involucrado en la Permanencia.

Ayer, Gerardo Montenegro confirmó en 3×3 Radio algo que también le había confesado a Básquet Plus, en cuanto a que había un pedido de algunos clubes para que se anulara el descenso, lo que avivó una discusión generalizada sobre la seriedad del momento y del hecho, como para cambiar una regla ya no en medio de la competencia, sino al final, sobre un punto tan delicado.

La cosa no llegó siquiera a la reunión de presidentes. Ayer mismo, hubo reunión virtual de la Mesa Ejecutiva, en la que estuvieron Domingo Robles, Pato López, Andrés Pelussi, Juan Manuel Cavagliatto, Néstor Chaves, Eduardo Tassano y Gerardo Montenegro.

Montenegro y Robles apoyaron la medida de la suspensión, como ya lo habían hecho públicamente, pero hasta allí llegó la posibilidad de la anulación. Nadie más estuvo de acuerdo y, en líneas generales, todos salieron con un discurso similar: no se podía tomar una medida así a esta altura de la competencia. Y con los actores ya definidos. Si se va a anular el descenso, concluyeron, se resolverá para la próxima temporada, pero no para esta.

Semejante oposición no hizo más que confirmar que no era necesario llevar esto a una reunión de presidentes, por lo que automáticamente se decidió dejar las cosas como marca el reglamento.

Compartir

Linkedin Print