La Liga: el quinteto ideal de los jugadores más eficientes de la temporada

A lo largo de la campaña hubo muchas sorpresas y una de ellas fue la relevancia de los interiores, que fueron los más productivos del torneo.

La temporada 2020/21 de la Liga Nacional finalizó de la mejor manera, en la cancha y con un campeón. San Lorenzo se quedó con el trofeo y Quimsa hizo todo lo posible por detenerlo. Ante contratiempos, un maldito virus y modificaciones en el cronograma, el básquet argentino pudo hacerle frente a cual adversidad se le presente y mantuvo en lo más alto a su más significativa competencia.

A lo largo de la campaña ocurrieron muchas sorpresas y, por suerte, varias de ellas fueron positivas. Una de ellas fue el paso al frente y la revancha que tuvieron algunos jugadores en el certamen, mostrándose efectivos y determinantes para sus equipos. En ese sentido, cinco de estos basquetbolistas se destacaron en eficiencia, haciendo sumamente productivo su tiempo en cancha.

Pero antes, hay que aclarar de qué se trata la cuestión y para qué sirve. El índice de eficiencia del jugador (Player Efficiency Rating, más conocido como PER) fue creado por el exvicepresidente de operaciones de básquet de los Grizzlies, John Hollinger, como una forma de medir el efecto de un basquetbolista en la cancha, calculando su rendimiento por minuto.

En lugar de juzgar al mismo por números independientes, el PER es una medida de rendimiento más completa. Cuenta la historia de un jugador y compara su valor con el de otros colegas de la liga. El cálculo agrega estadísticas positivas a los goles de campo, los triples, los libres, las asistencias, rebotes, tapas y robos, pero tiene connotaciones negativas con los tiros de campo fallados, las pérdidas y las faltas.

Según los datos de Real GM, sin contar aquellos jugadores que no terminaron compitiendo en la cancha o se fueron antes de tiempo, como Diamon Simpson y Néstor Colmenares, y poniendo el filtro de haber promediado al menos 15 minutos en cancha, el quinto basquetbolista del Top 5 en el apartado fue el español Toni Vicens, que de la mano de Matías Huarte en argentino registró un 24,1.

El cuarto más importante fue uno de los integrantes del quinteto ideal del torneo y su nombre es Mariano Fierro. El de Comunicaciones mantuvo un rendimiento sumamente parejo en la 2020/21 y mantuvo una eficiencia del 25,5.

Empezando el podio, el tercero mejor de la Liga Nacional en PER fue Tavario Miller, quien alcanzó una óptima versión con el Boca de Gonzalo García, siendo determinante en las caídas y anotando con facilidad y rpidez para cerrar con 26,4.

En el segundo y primer puesto se ubican dos sólidos nombres. Uno consiguió una revancha en la Liga Nacional y que brilló de la mano de Leo Gutiérrez en Olímpico. ¿Se acuerdan de él? Sí, Lisandro Rasio y su lema de Only the strong survive (solo los fuertes sobreviven) brilló como nunca, con un PER altísimo del 26,8, que fue la misma que la de Ismael Romero de Quimsa, otro que hizo todo lo posible por rendir al mejor nivel posible.

Cinco nombres, cinco formas de jugar diferentes. ¿El patrón? Todos ellos se desempeñan en posiciones interiores, lo que arroja un ejemplo claro de la valorización que todavía tienen los grandes en la Liga Nacional, con agilidad, fundamentos, agresividad y eficiencia en la toma de decisiones.

Básquetbol U19: Argentina

se concentra en el CeNARD

Con 18 jugadores, el equipo conducido por Daniel Farabello le apunta al Mundial que se desarrollará del 3 al 11 de julio en Letonia.

El seleccionado masculino de básquet U19 está concentrado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CeNARD). El objetivo es el Mundial de Letonia, que se disputará del 3 al 11 de julio, y en el que Argentina compartirá el Grupo C con España, Francia y Corea.

Para esta segunda concentración, se sumaron cuatro jugadores que actúan en el exterior: Juan Fernández, Silvano Merlo, Pedro Rossi y Gonzalo Corbalán.

Los otros 14 convocados son: Tomás Allende, Alejo Azpelicueta, Nicolás Burgos, Esteban Cáffaro, Ian Cerino, Juan Cruz Conte Grand, Federico Copes, Jeremías Diotto, Alejo Maggi, Franco Méndez, Bautista Ott Cywarlie, Mateo Pérez, Manuel Rodríguez Ortega y Facundo Toloza.

