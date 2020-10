La Liga: preocupación por el estado de salud del Turco Arduh

Compartir

El entrenador de Atenas fue diagnosticado con Covid-19 hace 11 días y en las últimas horas tuvo que ser ingresado a terapia intensiva.

Arduh hace unas semanas en el comienzo de los entrenamientos de Atenas (Foto LNB Contenidos)

Hace 11 días surgió la noticia: Osvaldo Arduh se había hisopado y le había dado positivo el examen de Covid-19. Lamentablemente, en estos últimos meses, ese tipo de noticias no alarman ya como al principio.

De hecho, entre los 20 equipos de la Liga Nacional ha habido 19 casos, ninguno de gravedad.

Los días pasaron, Atenas volvió a los entrenamientos, pero Arduh no. Y hoy lunes 26, empezó a correr el rumor de que había empeorado su estado de salud y que se encontraba en terapia intensiva. Básquet Plus chequeó la info y efectivamente, Arduh está en terapia intensiva en la Clínica Sucre, de la familia Lábaque. Desde el club, al propagarse la noticia rápidamente, decidieron sacar un comunicado corto con este texto:

“Informamos que en las últimas horas nuestro entrenador tuvo una complicación de índole pulmonar, lo que generó su ingreso a terapia intensiva para ser asistido por respirador y recibir la medicación necesaria. Aguardamos por su evolución y mantendremos a todos informados. Desde aquí, nuestro agradecimiento por las cuantiosas y constantes muestras de apoyo para con el Turco. #FuerzaTurco”.