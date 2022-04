La Liga: quinta victoria en fila para La Gloria

Compartir

Linkedin Print

Instituto le ganó a Olímpico por 93 a 87, en el Sandrín, con Luciano Chuzito González como figura con 19 puntos y 4 asistencias.

El primer cuarto fue complicado para un albirrojo que intentó por todos los medios ser efectivo en ataque, pero no lo consiguió. Luciano Chuzito González fue el encargado de hacer los puntos en el conjunto local. Por su parte, el equipo de La Banda fue muy intenso en la ofensiva y firme en la defensa, lo que le permitió manejar el resultado a su favor. Pero con el correr de los minutos el local se asentó y logró achicar distancias en el marcador (22-18).

Instituto comenzó el segundo segmento con un vendaval de puntos y consiguió ponerse a punto de su rival de la mano del Loku Cuello y de Mateo Chiarini. Sin embargo, Olímpico no bajó su nivel en ataque. Tras unos últimos minutos muy intensos, donde no se sacaron ventaja en el tablero, el cuarto finalizó 40 a 44 con triunfo parcial de los de La Banda.

Con una catarata de triples dio inicio al segundo tiempo. Un tercer capítulo muy intenso de parte de Instituto, en donde logró dar vuelta el resultado. Los errores se hicieron presentes en el equipo visitante con malos pases, tiros errados y pérdidas del balón. Nicolás Romano se convirtió en la bandera albirroja con el correr de los minutos y se encargó de estirar la ventaja a favor de su equipo. Igualmente, promediando el final del cuarto Olímpico achicó distancias, pero la mano de Mateo Chiarini el local impidió que se invierta el marcador (67-63).

Los últimos diez minutos fueron muy disputados. Los equipos se repartieron el control del tablero. El empate y la diferencia de uno o dos puntos fueron los protagonistas del segmento final. Pero de la mano de Martín Cuello y Luciano González La Gloria pudo quedarse con un triunfo muy importante por 93 a 87.

Valioso triunfo de

Oberá en Mercedes

Le ganó a Comunicaciones por 91 a 85 con un gran trabajo de Fernández autor de 29 puntos. Burrel fue el goleador del juego con 30 puntos, en tanto, en la visita, Robinson fue doble-doble figura con 15 puntos y 10 rebotes.

Compartir

Linkedin Print