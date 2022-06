La Municipalidad realizó intensos controles en la zona del mercadito paraguayo

Compartir

Linkedin Print

El director de bromatología de Municipalidad de Formosa, Jorge Tarantini en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de los controles que se llevaron adelante en la zona del mercadito paraguayo.

Tarantini comenzó diciendo «nosotros venimos llevando adelante inspecciones de manera permanente en la ciudad tanto en lo que hace a seguridad como el sistema sanitario y a esos efectos estamos realizando controles a las mercaderías como se viene realizando hace tiempo ya».

Y añadió «estamos en el medio porque hay personas exigen más controles, pero hay otras se quejan los mismo. Estamos para compensar la situación. Debemos decirles a todas las personas que el control para nada es malo y en los lugares en los que se hacen los relevamientos se realiza la inspección y en el mismo se deja constancia de que el negocio trabaja de manera correcta».

Asimismo, habló en relación a las clausuras a los boliches por presencia de menores y explicó que se trató de un trabajo realizado de manera conjunta con la Policía de la provincia y se han realizado los controles al egreso de las personas del local bailable y de manera aleatoria los efectivos policiales solicitaban el DNI y se han detectado estos tres menores, «esto no quiere decir que haya habido solo tres porque de la cantidad de personas que estaban dentro del local se les habrá exigido solo a unos pocos nada más el DNI».

«Lo que me ha dicho el comisario es que se logró retener a los menores de edad y se les ha solicitado la presencia de los padres para que los puedan retirar y así asegurarse de que lleguen a sus casas. Además, a los jóvenes se les ha hecho la prueba con un médico forense y estaban alcoholizados, eso es lo que derivó la clausura preventiva», contó el funcionario.

«Hay que señalar también que el personal apostado en el lugar vio que el personal de seguridad del boliche no pedía DNI, cuestión que hizo que eso también forme parte de las faltas encontradas», cerró.

Compartir

Linkedin Print