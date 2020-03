La NBA analiza jugar partidos sin público por el coronavirus y LeBron James lanzó una advertencia

Compartir

El incremento de los casos de las personas infectadas con el Coronavirus COVID-19 ha forzado a la NBA​ a enviar a sus franquicias un memorando interno en el que se les pide que comiencen a desarrollar planes que permitan tener establecidas las acciones necesarias en el caso que tuviesen que disputar partidos a puertas cerradas, sin hinchas. Además de limitar la asistencia a lo que técnicamente se denomina en el memorando como «personal esencial». También se expresa en el mismo documento, que los miembros de los medios de comunicación y otros asistentes típicos, además de los aficionados, no tendrían tampoco acceso a los campos durante los partidos.

Las reacciones de los jugadores no se han hecho esperar y la estrella de Los Angeles Lakers​, LeBron James, tras haber conseguido en las primeras horas del sábado argento la victoria por 113-103 ante los Bucks de Milwaukee, fue categórico al declarar que no jugará partidos sin gente.

«No, eso es imposible», declaró James. «No voy a jugar, si no hay aficionados en los partidos. Juego para mis compañeros de equipo, para los hinchas. De eso se trata. Si me presento en el estadio y no están, entonces es como si no jugase. Entonces, pueden hacer lo que quieran con el asunto. Nunca he jugado un partido sin fans, desde que empecé mi carrera. Esto no es Europa”. Sin embargo, la recomendación de la NBA es muy clara en cuanto que anticipa que los equipos deben estar preparados para esa eventualidad.

Varias fuentes periodísticas, incluida la cadena de televisión ESPN, tuvieron acceso al contenido del memorando, en el que también se señala que la prensa tampoco podría cubrir los partidos. Los jugadores conocedores ya del contenido del memo comentaron, de forma unánime, que esperan que no se tenga que llegar a medidas tan drásticas. El argumento es que hacer ese tiempo de competición sin público no generaría ningún tipo de motivación ni aliciente deportivo, además de considerarlo de lo más aburrido, pero especialmente sería algo extraño.

Los primeros ensayos para tener preparados planes de cara al futuro ya han comenzado en la liga de desarrollo, especialmente en el apartado de identificar al personal que sería necesario tener listo de manera rápida y eficaz para comenzar de inmediato la competición en los campos sin la presencia de aficionados. El memorando interno también destaca la posibilidad de que los equipos deban contar con un cuadro médico que pueda, en un momento determinado, implementar controles de temperatura a los jugadores, el personal del equipo, los árbitros y cualquier otra persona esencial que tenga que estar presente en los partidos.

En un memorando anterior enviado a los equipos a principios de esta semana, la NBA recomendó a los jugadores utilizar golpes de puño cerrado u otros signos de saludo para evitar dar la mano a los aficionados y entre los propios profesionales de los equipos. También se les ha pedido a los jugadores que no firmen autógrafos y a los hinchas que no lleven objetos de escribir como los lapiceras, pelotas y camisetas para no forzar a los profesionales.