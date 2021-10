La palabra de Araceli González luego de que Toto contara que fue abusado de niño

Compartir

La actriz, que está a punto de estrenar el filme Sola de José Cicala con producción de ella y de su marido Fabián Mazzei, habló con Teleshow y contó cómo contuvo a s u hijo cuando hace poco más de tres años él le contó el duro episodio que vivió durante su infancia.

“No sé ni cómo se dice ni cómo se anuncia, pero en dos oportunidades abusaron de mí”, contó hace dos semanas en televisión Toto Kirzner. Recién hace tres años y medio tras más de una década de silencio, el joven actor de 23 años se lo pudo contar a sus padres. En una charla íntima con Teleshow su mamá, Araceli González, recordó cómo apoyó a su hijo durante su proceso de sanación, cómo haber pasado por una experiencia similar en su infancia la ayudó a demostrarle con el ejemplo que hay que salir adelante y se dirigió a las mamás.

“Lo acompañé como mamá, absolutamente como mamá, lo venimos acompañando hace 3 años y medio haciendo un trabajo arduo de amorosidad, de contención de apoyo y principalmente de construcción”, dijo y se identificó con su hijo: “Yo también fui una persona que a los 5 años fui abusada entonces yo también soy un ejemplo para el de que en la vida con esas marcas podemos sobrevivir y caminar”.

En una sociedad aún muy machista en la que para los hombres puede ser todavía más difícil hablar por temor a ser juzgados, el testimonio del hijo de Araceli y Adrián Suar toma otro valor. “Toto lo que hizo fue dar con mucha valentía una lección que no solo a las mujeres les pasa, que también le pasa a los hombres siendo niños y con mucha valentía enseñó que hay que denunciar y las denuncias tienen que ser cuidadosas”, dijo la actriz que está estrenando el filme Sola y contó que luego de que su hijo develó en el ámbito familiar lo ocurrido, fueron a hacer la Justicia, tomando los recaudos necesarios, ya que en ese momento él aún era menor.

Su testimonio envalentonó a otros chicos a que pudieran animarse a hablar y a denunciar, pero sobre todo a sacar aquellos secretos que tenían guardados y que no les permitían seguir su vida. “Escuché a Toto Kirzner y fue como si estuviera hablando yo. Pero es verdad que en la tele, por ejemplo, no encontraba alguien con quien identificarme. No veía varones que dijeran ‘yo también pasé por esto”, dijo Luis, un joven de 23 años que a los 7 y durante una década fue abusado por su tío.

Mucha gente se contactó con Tomás, pero también con Araceli para contarles que habían pasado situaciones similares. Al recordar los mensajes que recibió, la actriz se emociona: “Niños, hoy adultos, pidiendo que sus mamás sean igual que yo apoyando, porque el hombre es macho no puede decir que pasó eso”.

Además de valiente, mientras su marido Fabián Mazzei la contiene y le acaricia la pierna, Araceli rescata del testimonio de su hijo que fue desde la “construcción”. “Poder decir eso porque no es fácil y más en un hombre en esta sociedad que sigue siendo muy machista sienten que al hombre no le puede pasar, he recibido un montón de mensajes, hombres adultos y adolescentes, mamás y mujeres que fueron abusados verbalmente, psicológica o sexualmente. El abuso psicológico no tiene marca y es el más difícil de ver”.

Mirando a cámara, frontal y sincera como lo es desde hace más de tres décadas que está en el medio, se dirigió especialmente a las madres: “Mamás, apoyemos a nuestros hijos varones, no solo las mujeres somos abusadas, lo hombres también y sufren muchísimo y en esta sociedad machista tienen mucho miedo de decir que les pasó eso porque creen que dejan de ser varones”.

“¡Mamá apoya a tu hijo! Estate antena. Yo soy mamá pato, mamá gallina, nos puede nos puede pasar a todas, no importa el lugar socioeconómico donde vivas, no importa nada. Mamá, cumplí tu rol, como corresponde, papá también. Papá, sos la ley”. En este sentido, entiende que además es importante para cambiar las familias y la sociedad construir “hombres sensibles, vulnerables, hombres con fortaleza para enfrentar estas cosas”.

Como mamá para ella no fue fácil conocer la verdad que le había develado su hijo, pero se puso una coraza para priorizarlo y ayudarlo. “Lo primero que hice fue construir y abrazarlo, anidarlo, porque eso puse en redes ‘acá hay mamá, acá hay nido, acá hay familia, acá hay contención y hay denuncia’”. Pero además “hay un hombre valiente que se puso frente a la cámara como lo hicieron muchas personas pero nunca un chico de 23 años se animó a decir una cosa así”.

“Cuando mi hijo dijo todo esto yo fui tres Aracelis juntas, cambié de tamaño porque quería rescatar a mi hijo por todos lados”, recordó quien junto con su ex marido Adrián Suar, además de contenerlo, tuvieron que hacer todo de manera sigilosa para que la noticia no se filtrara y fuera el mismo Toto quien cuando quisiera, en caso de quererlo, lo contara en los medios. En el camino, no siempre se encontró con gente que empatizara y recordó que muchas veces, en lugar de preguntarle ‘¿Y Toto cómo está?’, muchos conocidos se acercaban para indagar sobre su proceder: “Me decían ‘¿denunciaste? ¿está suelto? ¿corren peligro mis hijos?’ Sí, se denuncio, se hizo todo lo que había que hacer”.

“Lo único -utiliza esa palabra como si se tratara de poca cosa, que no lo es- que hice fue ser tres tamaños mas para abordar a Toto”, cerró no sin antes destacar que su hijo “es un ser increíble”, del que está orgullosa y que siempre por más que sea adulto y viva en otro lado, “tiene una casa que lo anida”. Para ayudar a otras familias, volvió a dirigirse a las mamás, en pos de que otros niños y niñas no pasen por lo que pasó su hijo o que encuentren en su hogar el lugar para hablar: “Te pido por favor cumplí con ese rol, apoyá a tu hijo, estate atenta, hay veces que en las corridas no tenemos tiempo para escuchar… la pandemia fue un momento de mucha ansiedad y angustia que ha provocado que las cosas salgan y se vuelvan a decir”.

