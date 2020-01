La palabra de Fabián Cubero y Mica Viciconte luego de que Nicole Neumann se indignara por los «2 millones de pesos»

Compartir

Linkedin Print

Nicole Neumann y Fabián Cubero están enfrentados nuevamente a pesar de estar distanciados y de no tener diálogo, sino a través de sus abogados. La conductora se encuentra de vacaciones en Miami con sus hijas Indiana, Allegra y Sienna. Mientras que el ex jugador de Vélez se instaló en Villa Carlos Paz para acompañar a Mica Viciconte, quien está haciendo temporada teatral con la comedia Atrapados en el museo.

Recientemente, la modelo reveló en Instagram que el padre de sus tres hijas le había reclamado 2 millones de pesos, sin especificar el motivo de esta demanda económica. Además, señaló que había logrado obtener los permisos de viaje con las pequeñas gracias a “cederle plata por todos lados por la venta de la casa de la familia”.

“Creo que quiere salvarse el año laboral o no parar hasta verme en la calle tirada, no sé bien cuál de las dos todavía…. ¡estoy en shock! pero decidí disfrutar este viaje con mis hijas que me costó tanto esfuerzo para regalarnos y después veré (de la feria judicial) cómo sigue eso”, escribió en la red social.

“Qué lástima que dos padres tengan deseos tan diferentes compartiendo 3 hijas… ¿Quién es el que no tiene paz? ¿Quién es el que no para de ver cómo ‘joder’ al otro? A los hechos me remito… ¡Feliz Año para todos! Ojalá se llenen realmente de amor y paz y eso se refleje en sus actos”, agregó.

Desde la villa cordobesa, Cubero dio un móvil para Incorrectas, el ciclo en el que Viciconte trabaja como panelista. Cuando le consultaron sobre este reclamo económico, respondió: “No estoy muy al tanto de las cosas, no sé bien por qué tema es, calculo que debe ser por una (medida) cautelar. No hablé con mi abogado”.

Luego, explicó: “Hay muchas formas de ver esto. Uno dice cosas y trascienden muchas cosas que en la interna es otra cosa completamente distinta. Yo para poder viajar con mis hijas tuve que tramitar los DNI porque nunca me los hicieron llegar. Recibís esa respuesta internamente, pero después ella sale en una revista diciendo que quiere que esté todo bien”.

De esta manera, hizo referencia a una declaración que hizo Neumann para una revista en la que hablaba de sus deseos de tener una buena relación con Poroto. “Quiero firmar la paz”, aseguró sobre sus ganas de olvidar los conflictos. Sin embargo, la modelo aclaró que esta entrevista la había dado hace 15 días, antes de enterarse del reclamo de los 2 millones de pesos.

Por otra parte, Viciconte admitió que prefiere no saber sobre los conflictos que tiene su pareja con su ex porque se angustia: “Esta noticia la vimos en la tele un segundo y ni siquiera le pregunté. Salió de él decirme lo que les contó recién, que no estaba al tanto, aparte los abogados están en feria, no sé de dónde salen las noticias. Uno se mete en el círculo mediático donde no podés salir”.