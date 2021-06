La palabra de Luciana Salazar sobre el departamento de 9 mil dólares de alquiler al que se mudó

Compartir

La modelo se instaló en una propiedad ubicada en el exclusivo edificio Chateau Libertador, en el barrio porteño de Núñez. Y aclaró que seguirá utilizando su casa de Nordelta para los fines de semana.

Luciana Salazar se mudó a un departamento en el exclusivo edificio Chateau Libertador, en el barrio porteño de Núñez. Está ubicado en el piso 36 y tiene una vista privilegiada. Además, según se pudo ver en las imágenes que fue compartiendo en sus redes sociales, desde su ventana se ve el estadio de River -ubicado a unas cuadras-. Por otro lado, la revista Gente publicó que la modelo pagaría 9 mil dólares de alquiler mensual y abonaría 180 mil pesos de expensas por el tamaño del piso y las amenities del lujoso complejo.

Según trascendió, en ese edificio suele haber dos departamentos por piso, pero el dueño al que la conductora se lo alquila, realizó algunas refacciones y lo convirtió en un inmueble de 450 metros cuadrados.

Entre las amenities del edificio -que son las mismas que tiene un hotel 5 estrellas- se destacan: una piscina techada climatizada de 25 metros y una descubierta; un solarium con hidromasaje y varias reposeras; un gimnasio equipado con distintos elementos para entrenar; un spa y una sala de relajación. También cuenta con un lobby bar, una sala de reuniones, una de lectura, un cine, una sala para adolescentes y un salón de juegos para niños.

Por otro lado, dentro del complejo hay un salón de belleza y locales comerciales. Además de un SUM (salón de usos múltiples), un sector con parrillas, jardines, un salón equipado para fiestas privadas, cancha de tenis y una jaula de golf.

Una vez que trascendió la suma de dinero que abonaría todos los meses, y algunas fotos del supuesto hogar, Luciana Salazar desmintió que aquellas imágenes correspondan a su actual vivienda. “Sí, me mudé, pero ese no es mi departamento, salió cualquier cosa en las fotos. Y menos mal, porque la verdad soy muy reacia a mostrar mi casa”, aseguró en una entrevista en Los ángeles de la mañana, por El Trece.

“Sí, es ese el edificio -remarcó-. Yo estoy ahí, pero las fotos que se vieron no son de mi departamento”, enfatizó la modelo y contó que aún no logró acomodarlo y ordenarlo. “No me recupero todavía. No terminé y tengo todo encima, no descanso y el cuerpo me pasa factura”, dijo la participante de La Academia y agregó que sigue teniendo su casa de Nordelta en la que se instala los fines de semana junto a su hija Matilda.

Luciana Salazar cuenta con vecinos poderosos como importantes empresarios que también viven en el Chateau Libertador. En tanto, cada vez que Wanda Nara visita Buenos Aires se hospeda en el departamento que compró con Maxi López luego de su casamiento y que quedó a nombre de sus hijos cuando se divorciaron.

