La palabra de Miss Bolivia luego de que la Justicia desestimara la causa contra su ex, Emmanuel Taub

La cantante salió a dar su versión luego de que su ex contara que la Justicia penal lo había sobreseído. Ante esto, sentenció: “No creo en el punitivismo”.

El jueves 23, la Justicia de la ciudad de Buenos Aires decidió archivar la investigación que llevaba adelante contra Emmanuel Taub. La causa penal se había iniciado luego de la denuncia iniciada públicamente –no penalmente– por María Paz Ferreyra, popularmente conocida como Miss Bolivia, a principio de junio. En aquel entonces, la cantante había manifestado haber sufrido violencia de género. Incluso, en sus redes sociales, mostró imágenes referidas a los golpes en la cara y en los brazos que le habría propinado quien por entonces era su pareja, el investigador del CONICET.

La reacción de Taub fue autodenunciarse y esperar el veredicto. Dictamen que llegó un mes y medio después. En estas circunstancias, él fue quien mostró el fallo. “Hoy se determinó que no he cometido delito alguno por la Justicia penal y las dos causas penales que existieron han sido archivadas”, contó, y agregó: “El linchamiento, el escarnio mediático y el escrache en las redes sociales tiene que llamarnos a la reflexión para construir una mejor sociedad, más justa e igualitaria. También no debilitar la lucha que llevan dando hace muchos años los diferentes movimientos femeninos”.

Por su parte, del otro lado, la cantante también se expresó a través de una especie de carta abierta, que tituló: “Esta es mi verdad. El renacer es sin violencia”. En sus párrafos fijó posición: “No creo en el punitivismo. Por eso, jamás acusé penalmente a nadie. Los dichos del Sr. Taub son una muestra más del persistente ejercicio de la violencia psicológica, mediática y simbólica, y la culpabilización de mi persona”, sostuvo en su cuenta de Twitter.

Y prosiguió: “El proceso contravencional archivado del cual habla (Taub) fue impulsado por la Oficina de Violencia Doméstica en cumplimiento de sus protocolos. La decisión de la Fiscalía Nº 18 de archivar la causa penal no equivale a una declaración de su inocencia, sino que se basa en el hecho de que yo elegí no impulsar esa vía”, esclareció sobre lo que llevó a la Fiscalía a tomar tal determinación sobre el tema.

Por otro lado, habló de la otra denuncia, de la civil, la que sí llevo a la Justicia y que sigue su curso formal y normal: “La denuncia por violencia doméstica que elevé ante la Justicia de familia sigue activa y en curso en la Justicia civil. No puedo dar mayores precisiones al respeto, en razón del bozal mediático dispuesto para las dos partes”.

Para finalizar, entendiendo que no puede contar más ni brindar precisiones por disposición judicial, prometió narrar más cuando se lo permitan. “Una vez que se levanten las medidas cautelares comunicaré lo necesario, como corresponde. Gracias a todxs lxs que me demuestran su apoyo y cariño diariamente y creen en mí. Gracias a los feminismos por albergarme en sus distintas facetas. Seguiré acompañando la lucha, en primera instancia”, cerró utilizando su nombre real, María Paz Ferreyra.

En su momento, la abogada de la cantante, la doctora Cristina Monserrat, brindó detalles sobre la denuncia que sí se hizo formal en la Oficina de Violencia Doméstica. “Se trata de violencia en un contexto doméstico. Por ahora, solo hemos preferido que ella expusiera solo su relato y no las fotografías. La idea es que sea un relato espontáneo de los hechos sin ningún tipo de manipulación”.

Lo acontecido se dio en pleno avance del COVID-19 y de esto también había hecho referencia Monserrat. “Estamos hablando de una persona que se queda en soledad en un contexto de pandemia y por eso decide no recurrir a servicios médicos por temor al contagio”.

