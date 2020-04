«La plataforma virtual nos permite hacer las clases de boxeo y gym, donde cada uno aporta su granito»

Compartir

Linkedin Print

Carlos Céspedes, el “Karma”, uno de los boxeadores profesionales que tiene la provincia de Formosa repasa como son sus días en estas cinco preguntas y respuestas.

1-Como estas llevando adelante la cuarentena? Con ansiedad? Con preocupación?

-Somos una familia, junto con mi mujer y mi hijo. Llevamos la cuarentena con seriedad, pero también con preocupación, es lógico que a uno le pase eso. Creo que a nivel país se tomaron bien las medidas. La parte económica es brava porque no podemos seguir con el club y eso es duro. El resto de mi familia también está bien y ocupándose cada uno del cuidado de su salud.

2-Se da el inicio de todo esto justo unos días antes de pelear con el chaqueño Ojeda…imagino la decepción de no poder hacerlo?

-Todo fue justo antes de la pelea del sábado 14 con Fabián Ojeda. Lo hablamos con la familia y está claro que fue una medida acertada. Era un riesgo muy grande hacer un evento con lo que estaba pasando, que ya se veía venir que era grave. Aún no estaba la cuarentena decretada pero la mejor opción cancelar y es lo que hicimos. Fue mejor prevenir que lamentar. Tengo y creo que todos tenemos esa incertidumbre de cuándo se va a poder realizar un nuevo evento.

3-De que manera te entrenas Carlos y que tratas de haga el resto de los pupilos, teniendo en cuenta que la situación es atípica?

-Hacemos un turno o dos para mantener el estado físico. Tanto Manuel Arrieta como Ariel Almirón y el resto de los chicos amateur entrenan cada uno en su casa. En ese aspecto Fernando es muy meticuloso y no nos permite relajar. No hay que dejarse estar para llegar de la mejor manera a la hora de salir a escena. La tecnología nos permite entrenar. Mikele hace la parte física y Fer la parte técnica. Incluso Belén, hace la parte de nutrición también via on line. Hay un trabajo en equipo.

4-Fuera del plano deportivo, que te gusta hacer? Mirar pelis, series? Hace poco fuiste padre, así que imagino disfrutando de tu bebé también.

-Soy de mirar muchas series, de tomar tereré, de mirar las noticias pero tratando de no saturarme. La idea es estar informado pero disfrutando de esto de estar en casa. Estoy disfrutando de mi bebe, de mi esposa, y haciendo muchas tareas de la casa. Uno aprende a hacer varias cosas. Hice cosas de electricidad, de pintura y creo que la parte positiva de todo esto es poder disfrutar de la familia. El Coronavirus nos hizo dejar un poco el celular, las redes y estar más con los nuestros.

5-Hablaron con tus hermanos sobre cómo encarar el tema del club…Si van a realizar clases a través de internet, con rutinas para los socios? Ya vieron ese tema?

-La plataforma virtual nos permite hacer las clases de boxeo, de gym. Cada uno aporta su granito para estar en contacto con cada socio del club. La idea es que la gente siga haciendo actividad física. No es lo mismo, está claro que estar en el club, pero zoom la verdad que está muy bueno y te brinda una gran ayuda. La gente que viene al club, que es parte de nuestra familia, también se suma a esta movida virtual.