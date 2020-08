La Policía aclaró que trabajo de control de transportistas se lleva a cabo en el marco de exigencias sanitarias

Compartir

Linkedin Print

En referencia a declaraciones efectuadas por un empresario formoseño ante un medio periodístico del vecino país, quien subjetivamente ha hecho expresiones de supuestos maltratos de funcionarios policiales a transportistas paraguayos, desde la institución se aclara que dichas versiones no condicen con la realidad, tal es así que en ninguna dependencia policial se han recepcionados quejas y/o denuncias que hagan referencia a este tipo de conductas.

Para la Policía, la prioridad es hacer cumplir las medidas sanitarias para evitar focos de contagios.

La provincia de Formosa goza de un status sanitario privilegiado, lo que obedece a las medidas preventivas que lleva adelante el Gobierno provincial, diagramadas por el Consejo Integral de la Emergencia COVID-19, presidida por el gobernador Gildo Insfrán, con base en el trabajo de todo el sistema público de salud, la tarea de control de la Policía provincial y el aporte importante de otros organismos del estado provincial más todos los municipios del territorio provincial, sumándole también la toma de conciencia de la comunidad en general.

Además del respeto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el lavado de manos, el uso del barbijo, el distanciamiento social, se fortaleció el trabajo de control sobre el transporte de cargas local, nacional e internacional para reducir las probabilidades de transmisión del virus.

Atento a las recomendaciones de epidemiólogos y reconocidos infectólogos, la provincia estableció protocolos de bioseguridad para distintas actividades y puso el foco en el programa de ingreso ordenado a la provincia por turnos y la inspección y supervisión de los camiones de carga de mercadería y sus ocupantes, a fin de garantizar el cuidado de la salud de los formoseños y reducir al máximo las probabilidades de contagio del coronavirus.

En ese marco, desde el Consejo integral de la Emergencia COVID -19, se resaltó que “en Formosa se necesitan de las herramientas adecuadas para continuar protegiendo a las familias formoseñas, sobre todo porque el mapa de la situación regional indica que no estamos exentos, lo que remarca la importancia del cuidado de nuestros límites provinciales”.

Como un eslabón más de la seguridad pública, la Policía desarrolla a diario diferentes controles que garantizan el cumplimiento de las medias sanitarias, entre ellas el transporte de cargas y paquetería, sea provincial, nacional o internacional.

En lo que hace al transporte de cargas en general, los conductores deben entregar con carácter de obligatorio, la hoja de ruta del reparto y dejar constancia de la procedencia, localidad, barrio, dirección, nombre y número de teléfono celular o fijo del comercio a visitar, por lo que se confecciona una Tarjeta de Identificación Corredor Sanitario Seguro (TICSA) digital.

De esa forma, el conductor declara bajo juramento de ley la hoja de ruta a recorrer por lo que con cada ingreso se activa el control de circulación por parte de la Policía en todo el territorio provincial.

Los conductores en ningún momento pueden descender del vehículo y por eso de manera constante los transportistas son controlados para que no salgan del itinerario declarado y prevenir que tengan contactos con integrantes de la comunidad, a fin de evitar posibles contagios.

En los últimos días se implementó un sistema de control visual mediante señalética de distinto color, ubicada en los parabrisas y parte posteriores de los camiones, lo que permite a los vecinos detectar casos de camioneros que salen de su hoja de ruta y ponen en peligro la salud pública de los formoseños.

Si bien muchos conductores respetan las normas sanitarias establecidas en la provincia para el cuidado de la salud, un número mínimo no lo hace y la Policía toma inmediata intervención ante los avisos de la propia gente.

El control es general para todas las personas dentro de los límites del territorio provincial, con el solo propósito de cuidar la salud pública de las más de 600.000 personas que viven en suelo formoseño.

Quienes no respeten las medidas preventivas, serán pasibles de las sanciones estipuladas en el Código de Faltas de la Provincia y en el Código Penal de la Nación.

Con estas medidas preventivas diseñadas por el Consejo integral de Emergencia COVID-19, desde la Policía ni de ningún organismo público provincial se busca maltratar a ningún conductor, ni mucho menos cercenar derechos vinculados con la libertad, el derecho al trabajo y la sana convivencia.

Lo que se garantiza con los controles es la protección de la salud pública y el respeto del bien colectivo por encima de los intereses particulares, por lo que se insta a los empresarios y transportistas a cumplir con el protocolo sanitario de manera consciente y responsable.