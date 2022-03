La Policía inició actuaciones por carga irregular de combustible

Compartir

Efectivos de la Policía provincial detectaron la carga de combustible en vehículos que no reunían las condiciones de seguridad para el transporte de carga con sustancia peligrosa, en una estación de servicio ubicada por avenida Néstor Kirchner.

La intervención se registró a las 02:00 horas de ayer, cuando efectivos de la Zona Cuatro del Comando Radioeléctrico Policial recorrían la avenida Néstor Kirchner del barrio Liborsi, de esta ciudad.

Al llegar a la intersección con la avenida 12 de Octubre, los policías observaron la carga irregular de combustible en cuatro vehículos que a simple vista no reunían las medidas preventivas de seguridad.

Allí, se entrevistaron con los cuatro conductores de los rodados, quienes manifestaron que se trasladaron desde la ciudad de Clorinda hacia esta capital a fin de cargar combustible y luego regresar.

Ante la situación, el personal policial solicitó la presencia de efectivos de Bomberos, quienes realizaron la inspección e informaron que constataron un vehículo marca Mercedes Benz, que poseía en su interior seis bidones de combustibles con capacidad de 1.000 litros, dos de ellos de 1.800 litros, un bidón de 1.000 y otro bidón 800, los que se encontraban cargados de combustibles.

También otro vehículo camioneta marca Toyota Hilux, con una cisterna con capacidad de 3.000 litros y un bidón de 400 litros, más un vehículos marca Ford F-100 conteniendo en su interior dos bidones capacidad de 1.000 litros y uno de 500 y por último una camioneta Toyota Hilux con una cisterna con capacidad de 4.000 litros.

Según la verificación realizada, se estableció que los vehículos y las cisternas no reunían las condiciones mínimas de seguridad para el traslado de combustibles, conforme lo establecido en la Ley Nacional de Transito Ley 24.449 en su artículo 56 sobre “Transporte de Cargas”, Inciso h) que regula el correcto transporte de sustancias peligrosas.

En el lugar trabajaron los efectivos de la dependencia jurisdiccional e iniciaron las actuaciones procesales; mientras que se notificó a los conductores de la situación irregular en la que incurrieron.

