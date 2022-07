La Policía investiga la identidad de una pareja que estaría implicada en varios hechos de estafas

Compartir

Linkedin Print

Tres hechos de estafas fueron cometidos el pasado martes en diferentes comercios de la ciudad, en los que estarían implicados un hombre y una mujer. Los policías se encuentran en plena investigación y además brindan información para prevenir casos similares.

De los hechos tomaron conocimiento efectivos de la Comisaria Primera en la mañana de este jueves cuando propietarios de tres comercios ubicados en el microcentro de esta ciudad denunciaron que durante la jornada del martes último, en los citados comercios y en diferentes horarios, llegó una pareja (una mujer y un hombre) quienes valiéndose de ardid y engaño, realizaron compras en dichos comercios simulando el pago mediante aplicación de una billetera virtual y lectura QR del negocio, haciéndoles creer a los comerciantes que el pago había sido realizado; cuyo monto nunca impactó.

Lo que ocurrió, fue informado al magistrado en turno quien ordenó la sustanciación de una causa judicial por el delito “Estafa”, mientras que efectivos de la brigadas de la Comisaría Primera y de la Unidad Regional Uno, se encuentran realizando las investigaciones con la finalidad de proceder a la aprehensión de los presuntos autores, quienes están identificados.

Recomendaciones:

Teniendo en cuenta que día a día estamos expuestos a caer en fraudes cuando utilizamos nuestras cuentas digitales; a continuación brindamos información de los más comunes para que estén alerta en todo momento:

CIBERSEGURIDAD: las claves para evitar caer en el fraude:

Antes de finalizar el pago, verificar que la dirección de la página donde se realiza la transacción comience con https://, lo que indica que es un lugar seguro.

Utilizar como medio de pago una sola tarjeta, observando con frecuencia el estado y los movimientos de la cuenta bancaria. En esta línea, tampoco deben compartirse los datos personales o contraseñas.

No ingresar a links que puedan llegar con ofertas a través del correo electrónico, mensajería instantánea o redes sociales. Del mismo modo, elegir dispositivos móviles o computadores personales para comprar en línea.

Verificar los datos de la empresa con la que se realizará la transacción, incluso considerando recomendaciones para saber si se trata de una compañía confiable a través de la experiencia de otros usuarios. Sumado a ello, leer atentamente el detalle de la promoción, el envío y la forma de pago.

Guardar la boleta, factura o comprobante electrónico. Contar con este documento permitirá realizar cambios, efectuar posibles garantías o reclamos en caso de cualquier falla con el producto. Otro aspecto importante es el envío, debido a que la empresa con la que se gestione la compra debe otorgar un número de seguimiento, un plazo de entrega y un canal de comunicación para aclarar dudas de los consumidores.

Tomar capturas de pantalla durante el proceso de compra -en los que aparezca hora y fecha- con el objetivo de respaldar los precios específicos, el momento del pago y cuando la transacción esté finalizada y aprobada con éxito.

CÓMO PROTEGER

DATOS PERSONALES:

Evita registrarte en sitios sospechosos.

Usá contraseñas seguras con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

Usá el modo incógnito para que no se guarden tus contraseñas y tu historial de navegación.

No uses la misma contraseña para los sitios a los que accedes y para las redes sociales.

Nunca envíes datos personales por teléfono.

No respondas mails donde te solicitan que completes tus datos personales.

Nunca compartas datos personales en redes sociales.

Tener cuidado con las ofertas o regalos muy llamativos.

Verificar siempre la reputación de los e-commerce y los vendedores antes de realizar compras en línea.

Los enlaces recibidos por correo electrónico o SMS pueden ser estafas digitales. Hay que verificar siempre el remitente, a dónde lleva el enlace y, en caso de duda, no hacer click.

Compartir

Linkedin Print