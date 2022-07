Una pareja estafó a más de 30 comercios en la ciudad con un código QR falso

Compartir

Hasta el momento, unos 32 locales comerciales de la ciudad sufrieron una estafa días atrás por una pareja que pagaba sus compras con un código QR falso. Compraron mercaderías, comida, zapatos, indumentaria y hasta habrían cargado combustible en el auto en el que se movilizaban. Por el hecho, algunos comerciantes decidieron quitar esta opción de pago.

En ese sentido, Silvia, una de las comerciantes estafadas por más de 10 mil pesos, contó lo que ocurrió el martes al mediodía. «Vino me pidió la comida y se sentó, estuvo 15 minutos más o menos. Le entregue toda la comida, me muestra el celular con el comprobante y en el momento en el que ella sale, empiezo a mirar si impactó el pago y no impacto, digo capaz que tarde un poquito más y nunca impacto; esperamos hasta la noche por si era un problema de sistema pero no, nunca impacto», manifestó al Grupo de Medios TVO.

El monto total de las compras hechas en este local de comidas fue de $10.150 tras llevarse empanadas, milanesas y sándwiches. Silvia, su propietaria, se enteró al otro día que había sido víctima de una estafa al igual que una treintena de comercios en la ciudad.

«Al otro día yo me enteré que fue estafada la mamá de un compañero de mi hija, ella me dice Silvia, ‘a vos también te paso esto con esta persona’ y ahí recién me entero de todo. Después de que pasó todo esto estuve mirando las cámaras y hablamos con la policía; ella se bajó sola, después vimos que había un auto esperándola afuera», agregó la mujer.

La pareja de jóvenes estafadores aún no fue identificada, aunque algunos comercios decidieron difundir filmaciones y fotografías a modo de escrache pero sobre todo, para alertar a otros comerciantes de la maniobra fraudulenta.

Otra de las medidas adoptadas por las víctimas es la de retirar los carteles con los códigos QR como opción de pago y utilizarlo únicamente desde posnet. «Hoy por hoy saque el QR que tenia puesto en la caja porque justamente no puedo confiar, no puedo ver el celular del cliente, tengo el QR pero con el aparato de Mercado Pago», señaló Silvia.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la detención de esta pareja, que según trascendidos incluso se movilizan en un auto sustraído. Las cifras de la estafa podrían ascender en miles de pesos.

«Me charlaba mucho, porque estaba acá todo el tiempo. Después cuando veo el video, veo que estaba medio nerviosa, estaba impaciente. Es una piedra en el camino pero hay que seguir adelante», lamentó Silvia, víctima de esta pareja.

