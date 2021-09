La presentación de Emilio Cormillot, el tercer hijo a los 83 años del médico decano de los argentinos: “Somos una familia feliz”

Compartir

Hay una hermosa, apasionada y potente historia de amor detrás de Alberto Cormillot de 83 y Estefanía Pasquini de 35 años. “Me enamoré desde el día que la ví entrar a la clínica; mujeres hermosas hay muchas, pero ella me encandiló”, recordó Alberto a Infobae. Ahora bien, el flechazo entre ellos ahora se selló para siempre con la llegada del primer heredero de la pareja, Emilio, el mismo nombre que tenía el papá de Alberto y el perro de Estefanía. Emilio nació hoy en la Clínica Mater Dei a las 0:05 apenas pasada la medianoche y pesó 3,500 kilos. “Un torito que no paró de tomar la teta desde que nació”, aclaró a Infobae su papá. El bebé nació por cesárea que estaba programada originalmente para el día de la primavera, el 21 de septiembre, pero Emilio tomó la decisión de salir al mundo antes de lo convenido.

La flamante pareja entre el “Doc de los argentinos” y la hermosa nutricionista cumplirá dos años de casados -obtuvieron la libreta roja el 8 de diciembre de 2019- y ahora existe una razón de peso para darle eternidad al vínculo: la llegada de Emilio. Será el primer vástago para “Estefy” (como la llama él ) y el tercero para Alberto, que además tiene a Renée y a Adrián y tres bellísimas nietas. Justamente la llegada de Emilio Cormillot pone muchas cosas hermosamente patas para arriba en esta nueva familia. Por ejemplo, una pareja de padrinos muy particular: de parte de Alberto, la conformará su nieta menor, Emma, de 9 años e hija de Adrián; y el periodista y propietario de la editorial Perfil, Jorge Fontevecchia. Y por el lado de Estefanía, serán una prima y un gran amigo.

Hay algo de desafío natural frente al paso del tiempo que siempre tentó a Cormillot: desde hace muchos años su vida cotidiana es mucho más intensa que la de un muchacho de 20: hace aéreo -se cuelga en altura entre arneses y argollas- baila tap, y cada día amanece a las 4 am para trabajar en el programa de radio más escuchado del país (Cada mañana, por Radio Mitre). Y para todo eso hay que tener una estricta conducta. Y eso es algo que a Cormillot le ha sobrado siempre.

La llegada de su mujer Estefanía Pasquini a la hermosa casa de Cormillot en Vicente López fue un vendaval de belleza y luz. Hace 57 años ininterrumpidos que Cormillot habita los medios masivos de comunicación. Cormillot enseña, divulga, analiza e informa noticias sobre salud y el cuidado de la salud para que la gente pueda incorporarlas a su vida cotidiana, y así obtener discernimiento.

Convertido en el médico nutricionista decano de los argentinos, se ocupó de la obesidad, de cómo bajar de peso de manera saludable y cómo vivir más. “No existe la magia de los alimentos o las dietas milagrosas, existe la conducta y los hábitos ordenados y sostenidos en el tiempo”. Algo que él mismo y su mujer aplican a su rutina alimentaria de todos los días.

Fue fundador de los grupos ALCO y DIETA CLUB inspirados en el modelo de abordaje terapéutico de Alcohólicos Anónimos, donde además de la ciencia actúa la palabra y la contención de pares y expertos desde un lugar interdisciplinar. Con su propia historia Cormillot encarna y es protagonista de un hito científico en desarrollo: la longevidad de las personas que según la ciencia se encamina a vivir 100 años. Y Cormillot quiere y se propuso vivir 103. Para ese entonces, Emilio habrá llegado a sus 20.

