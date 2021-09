Pumas- All Blacks: Ledesma mete cambios sorpresivos en el quince inicial

Compartir

Mario Ledesma dispuso algunos llamativos cambios de nombres y de puestos para el enfrentamiento de este sábado con All Blacks, nada menos, con la idea de revertir el opaco inicio de los Pumas en el Rugby Championship. Entre ellos sobresalen la inclusión de Santiago Carreras como apertura y la de Pablo Matera como Nº 8 y los debuts como titulares de dos jóvenes, Juan Martín González (20 años) y Lucio Cinti (21). Eso incluye la relegación a dos estandartes del equipo, Guido Petti Pagadizábal y Matías Moroni.

Los Pumas llegan a la cuarta fecha del Championship con tres derrotas; dos, ante el campeón del mundo, Sudáfrica, y la otra, el domingo pasado, frente a All Blacks. Más allá del poderío de los rivales, en las tres actuaciones el seleccionado argentino estuvo muy lejos de su potencial. Dio la impresión de no estar enfocado, lo que se reflejó en la falta de coordinación en los movimientos de ataque y en la indisciplina general.

Lo de Ledesma es una apuesta de doble filo. Inclinarse por jugadores jóvenes, más allá del loable argumento de foguearlos en pos del gran objetivo, Francia 2023, puede resultar en un mayor desparpajo que termine de soltar las ataduras que parecen contener al equipo. Que lejos está de lucir como lo hacía en los inicios del ciclo Ledesma, en el Rugby Championship 2018. Del otro lado, un exceso de cambios y la improvisación en algunas posiciones podrían incrementar la incertidumbre y la confusión que parecen haberse instalado en los Pumas, incapaces de atarse al plan de juego propuesto por Ledesma. Los backs, especialmente, quedaron signados por una notoria falta de liderazgo: se suman la lesión de Nicolás Sánchez y la postergación de Moroni a la ausencia de Tomás Cubelli y a las bajas recientes, también por lesiones, de Jerónimo De la Fuente y Matías Orlando.

En el pack, Ledesma repite a cinco rugbiers adelante, con la inclusión por primera vez en el año de Santiago Socino entre los 23; será su primera aparición luego de ser uno de los protagonistas del escándalo de los tuits. Extrañamente luego de su mejor desempeño en 2021, el de la semana pasada, no está Petti Pagadizábal, y reaparece Tomás Lezana, que después del Mundial de 2019 jugó sólo un partido. Matera llevará la camiseta 8 de los Pumas por primera vez en su carrera.

Nueva Zelanda, en cambio, llega entonado, con cuatro victorias consecutivas y el puntaje ideal. Su entrenador, Ian Foster, también hizo algunos cambios profundos, como la inclusión de Damian McKenzie como apertura titular (será apenas la segunda vez que cumplirá esa función en la selección, aunque lo hizo reiteradamente en Chiefs) y el posible debut del medio-scrum Finlay Christie, más otras varias modificaciones de nombres.

Como atrapados en un laberinto, los Pumas buscan una salida. Ledesma apostó por cambios radicales. Quizás sea lo que necesitan.

Las formaciones

-Argentina: Juan Cruz Mallía; Santiago Cordero, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer; Pablo Matera y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Santiago Medrano, Julián Montoya (capitán) y Facundo Gigena. Entrenador: Mario Ledesma. Suplentes: Matías Moroni, Domingo Miotti, Gonzalo García, Tomás Lezana, Guido Petti Pagadizábal, Enrique Pieretto, Carlos Muzzio y Santiago Socino.

-Nueva Zelanda: Jordie Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, Quintin Tupaea y George Bridge; Damian McKenzie y TJ Perenara; Ardie Savea (capitán), Hoskins Sotutu e Ethan Blackadder; Tupou Vaa’i y Patrick Tuipulotu; Tyrel Lomax, Samisoni Taukei’aho y Joe Moody. Entrenador: Ian Foster. Suplentes: Braydon Ennor, Beauden Barrett, Finlay Christie, Luke Jacobson, Scott Barrett, Ofa Tu’ungafasi, George Bower y Codie Taylor.

-Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

-Estadio: Suncorp, de Milton, Australia.

-Hora: 7.05 de la Argentina.

-TV: ESPN y Star+.

