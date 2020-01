La primera nota de Eugenia Tobal tras el nacimiento de Ema

Compartir

El 14 de diciembre, Eugenia Tobal (43) se convirtió en mamá tras dar a luz a Ema, fruto de su amor con Francisco García Ibar (36), un cuidador de perros y dueño de un refugio vip de mascotas. «El instante que nos cambió la vida para siempre», escribió la actriz en Instagram Stories junto a una conmovedora foto, en la sala de parto, con su beba en brazos, al lado de Francisco.

A menos de un mes del nacimiento de su niña, Tobal asistió al estreno teatral de Hello, Dolly! y dio su primera nota, dado que durante la dulce espera Eugenia optó por cuidar su pancita y a su familia.

«Fueron nueve meses de un embarazo con muchas situaciones emocionales y preferí guardarme. En líneas generales transité el embarazo muy bien, de salud perfecto, estaba muy controlada, pero emocionalmente estaba con muchas cosas. Mi mamá tuvo un problema de salud y transité todo eso con el embarazo y por eso se me hacía complicado poder hacer notas. A veces las emociones te juegan una mala pasada y preferí guardarme. Pero en líneas generales, bien, y el parto súper bien. Bueno, fue una cesárea. Complicado, el post parto», comenzó diciendo la actriz al cronista de Los Ángeles de la Mañana, al ser abordada en el teatro.

Luego respondió cómo es como mamá y destacó el rol paterno de García Ibar: «Con Fran somos bastante relajados. Fran tiene una cosa innata con la paternidad, no sé si es porque trabaja con animales y entiende muy bien la naturaleza. Él se maneja muy bien con la beba y yo me acoplo a la tranquilidad que él tiene para manejar a la beba. No sé cómo será más adelante».

Sobre la posibilidad de darle un hermanito a Ema, Tobal expresó: «Por ahora no lo pienso. Somos nosotros tres más los tres perros. Ya somos seis de golpe. Es una banda».