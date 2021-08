La provincia adquirió nuevos equipamientos de alta tecnología para realizar testeos PCR

Compartir

En el marco de pandemia del COVID-19, el Gobierno de Formosa continúa avanzando en la incorporación de modernos equipamientos sanitarios.

Así lo destacó el doctor Juan Carlos Atencia, director provincial de Laboratorios, quien subrayó: “La pandemia del COVID-19 y de la misma manera seguimos trabajando para no volver a tener brotes tan fuertes como los que se han registrado”.

“Hoy hay una variante –la Delta- que nos preocupa, por lo que en la provincia se han incorporado equipamientos para trabajar en los lugares de ingresos de las personas que vienen de otras provincias”, acentuó.

Detalló que el protocolo de ingreso establece que a la persona que entra se le debe hacer un test rápido y luego al quinto y décimo día una PCR, cuyas siglas en inglés significan: “Reacción en Cadena de la Polimerasa”.

“Cuando a una persona que no tiene síntomas el test rápido le da positivo, en el lugar del ingreso se le hace una PCR, es decir que sale de ese sitio ya con el diagnóstico definitivo”, precisó.

Para ello, realzó, “incorporamos equipamientos de Abbott que son PCR Técnica Lamp, que es la misma técnica que se utiliza en los 19 laboratorios de la provincia donde estamos haciendo PCR, a excepción del Hospital de Alta Complejidad que hace real time”.

En este punto, aclaró que “el Hospital de la Madre y el Niño cuenta con un equipamiento similar que ya lo tenía antes de la pandemia para hacer estudios sobre el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) e Influenza A y B.

Los cinco nuevos equipos implican “una PCR isotérmica que tiene dos temperaturas, no ciclos de temperatura, y nos permite detectar en tres minutos un positivo y en 15 minutos el negativo”.

Según pormenorizó, “esto no se puede aplicar en forma masiva porque la determinación es unitaria”, con lo cual se hace a una persona. “No se pueden largar 20 o 30 determinaciones todas en el momento, sino de a una”, por lo que su efectividad radica justamente en este aspecto.

Es por esto que dar al positivo el test rápido, se confirma el resultado con esta PCR. “No es necesario que la persona tenga que esperar 12 horas para tener su diagnóstico”, recalcó el especialista.

Resultados

“En Formosa estamos entregando los resultados en el término aproximado de 12 a 20 horas, más de eso no, cuando en otras provincias se demoran 48 horas”, diferenció, realzando que “Formosa sigue manteniendo ese régimen de entrega de resultados dentro del mismo día”.

“Esto se debe al gran esfuerzo que hace la provincia en cuanto a los costos, ya que estamos hablando de aproximadamente de $15 millones que se han incorporado para Mansilla, El Colorado, Ingeniero Juárez, el Aeropuerto El Pucú y la Terminal de Ómnibus”, subrayó.

Del mismo modo, puso de resalto a esta Agencia que “se ha capacitado al personal”, con lo cual “a la persona que ingresa la tenemos diagnosticada en el momento, no debe esperar más de 15 o 20 minutos”.

Respecto de la eficacia de dichos estudios, el doctor Atencia enfatizó: “Los resultados tienen un 96% de sensibilidad y especificidad, estamos trabajando con un margen muy, muy grande de certeza”.

A su vez, especificó que “son equipos multiplex”, lo que significa que pueden hacer otros tipos de PCR para detectar por ejemplo el Virus Sincitial Respiratorio, Influenza A y B, entre otros.

“Tienen un menú amplio que si bien hoy lo estamos usando para PCR COVID-19, la idea es que una vez que pase esto seguir utilizándolos para el VSR que tanto afecta a los niños, Influenza A y B y veremos otras determinaciones que sean aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)”, concluyó.

