La Provincia cerró el primer trimestre del año con superávit primario y financiero

Compartir

Linkedin Print

Formosa dio a conocer los resultados fiscales del primer trimestre del año 2020: la provincia mostró un resultado primario superavitario en $1.021,4 millones (que cayó un 36,8% respecto al primer trimestre 2019), mientras que el resultado financiero fue también superavitario en $672,6 millones, también cayendo un 52,8% interanual. Es la única provincia de la región que presentó estos resultados por el momento.

Acumulado a marzo de 2020, la provincia de Formosa tuvo ingresos corrientes por un total de $19.170,4 millones (+36,9% i.a), mientras que los gastos corrientes totalizaron $16.250 millones (+46,6% i.a). De esta manera, el resultado económico fue positivo en $3.882,7 millones. En este punto, es importante destacar que los ingresos tributarios representaron el 85,4% del total de ingresos corrientes, y dentro de ellos, el 93,3% fueron de origen nacional.

Por su parte, los ingresos de capital fueron del orden de $123,6 millones (-47,3% i.a), mientras que los gastos de capital totalizaron $2.371,4 millones (+37,1% i.a)

De este modo, el resultado primario de la Administración Pública no Financiera de la provincia de Formosa (que surge de la diferencia entre los ingresos totales y los gastos primarios – que no incluyen los gastos de pagos de servicios de la deuda pública) dio un superávit de $1.021,4 millones, cayendo un 36,8% respecto al superávit mostrado en el primer trimestre de 2019, a partir de una mayor alza de los gastos corrientes por sobre los ingresos.

A su vez, el resultado financiero (que se calcula como la diferencia entre los ingresos totales y gastos totales, incluyendo los pagos de los servicios de la deuda pública) marcó un superávit de $672,6 millones, cayendo un 52,8% respecto al superávit de $1.423,7 millones mostrado en el mismo período del año anterior. En esto tuvo particular relevancia el hecho de que los servicios de deuda hayan crecido un 53,4% interanual (totalizó $294,9 millones)

Ingresos de la provincia

Los ingresos corrientes de la provincia en el primer trimestre del corriente año totalizaron $19.170,4 millones: el 85,4% de los mismos son ingresos tributarios (de los cuales, el 93,3% son de origen nacional y el 6,7% restante de origen provincial), y los mismos crecieron un 41,6% interanual; el 9,1% contribuciones a la seguridad social (+7,3% i.a); el 3,8% corresponden a transferencias corrientes (+52,5% i.a); el 0,9% a recursos no tributarios (-4,3% i.a); el 0,6% por venta de bienes y servicios de la administración pública (+64,6% i.a); y el 0,2% a rentas de la propiedad (-5,7% i.a).

A su vez, los ingresos de capital totalizaron $123,6 millones, con importantes caídas interanuales. El mayor peso sobre el total lo tiene las Transferencias de Capital (88,8% del total), pero tuvo una caída interanual del 50,1%; le sigue la Disminución de la inversión financiera con el 11,1% del total (-2,6% interanual) y los recursos propios de capital apenas el 0,1% el total (-80,7% interanual)

De esta manera, los ingresos totales de Formosa fueron de $19.294 millones en el primer trimestre 2020, un 35,5% más que en el mismo período 2019.

Gastos de la provincia

Los gastos corrientes provinciales totalizaron $16.250 millones: el 58,3% corresponde a Gastos de Consumo, que creció un 41% interanual. En este punto se destaca que el gasto en personal representa el 78,3% del total del gasto de consumo, y el 45,7% del total de los gastos corrientes; el 20,7% corresponde a prestaciones de la seguridad social (+47,3% i.a); el 19,2% a transferencias corrientes (+64,7% i.a), y el 1,8% a rentas de la propiedad (intereses y servicios de la deuda pública), que creció un 53,4% interanual.

A su vez, los gastos de capital totalizaron $2.371,4 millones, donde se destacan la inversión real directa con el 75,9% del total (+39,6% interanual), las transferencias de capital representaron el 17,4% del total (+45,2% i.a) y la inversión financiera el 6,7% (+1,4% i.a)

De esta manera, los gastos totales de Formosa en el primer trimestre del 2020 fueron por $18.621 millones, un 45,3% más que el mismo período del año anterior (los gastos primarios – sin servicios de deuda – totalizaron $18.272,6 millones)

Resultados

primarios y financieros

La provincia de Formosa finalizó el primer trimestre 2020 con un resultado primario (ingresos totales menos gastos primarios) superavitario en $1.021,4 millones (equivalente al 5,3% de los ingresos); mientras que el resultado financiero (incluyendo intereses y servicios de la deuda pública) fue positivo en $672,6 millones (3,5% de los ingresos totales).

De esta forma, la provincia mostró una leve desmejora respecto al año anterior, pero logró sostener las cuentas públicas con superávit, en el marco de un año que se inició con grandes arrastres de la recesión económica producida por la anterior gestión de gobierno, y que tuvo apenas medio mes de impacto de la cuarentena. Sin dudas, los resultados del segundo trimestre se verán más comprometidos al haber atravesado allí la etapa más dura de la parálisis de la actividad y caída de la recaudación.

¿Qué pasa con la deuda?

El gobierno provincial también dio a conocer la situación de la deuda pública al cierre del primer trimestre del 2020: Formosa registró un aumento del 5,4% de su stock de deuda pública comparado con el mismo trimestre de 2019. El stock de deuda pública totalizó a marzo 2020 $5.518, poco más de $280 millones más que un año atrás.

En ese marco, el mayor peso del stock es la deuda con el Gobierno Nacional, que culminó en $4.873,8 millones, representando el 88,3% del total del stock (creciendo un 5,8% interanual), y le sigue a deuda en Títulos Públicos que acumuló $635,2 millones (11,5% del total y creciendo un 2,1% interanual).

Por ítem de deuda, la que acumula mayor stock es con el Tesoro Nacional producto de los créditos tomados con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses. Dicho stock de deuda asciende a $4.214,3 millones.