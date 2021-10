La Rioja comenzó a vacunar contra el coronavirus en jardines de infantes

Compartir

El Ministerio de Salud de La Rioja informó que comenzó la vacunación contra el coronavirus en los jardines de infantes, previa autorización del Ministerio de Educación, y de los padres de los niños y niñas.

La secretaria de Promoción y Prevención de la Salud del Ministerio provincial, Marcia Ticac, dijo al respecto que “hoy se vacuna en la zona sur y la semana próxima seguiremos con los que restan de la Capital, y el interior”.

Ticac agregó que «antes de la vacunación desde el Ministerio solicitamos la autorización de los padres y madres de los niños y niñas, y desde ya de las autoridades de cada jardín de infantes. Hasta el momento tenemos una buena convocatoria”.

«La población objetivo de niños y niñas de entre 3 y 11 años es de alrededor de 56.600, y de estos niños y niñas ya hemos vacunado a 27.000, o sea casi un 50% está protegido con la primera dosis por lo menos», sostuvo.

La profesional explicó a su vez que «colocamos la vacuna Sinopharm a los pequeños y pequeñas, que es la vacuna que prácticamente no tiene efectos secundarios. Es una vacuna segura».

Al preguntársele sobre la vacunación de los y las adolescentes de 12 a 17 años y personas de 18 años en adelante para primeras y segundas dosis, indicó que «sigue siendo libre. No hay problemas de stock, hay vacunas disponibles en cantidad suficientes».

También confirmó que «el balance de este fin de semana de vacunación fue muy positivo, tuvimos una jornada muy importante, más de siete mil personas se vacunaron. Nuestras estrategias y acciones en todo el territorio provincial dan accesibilidad a la vacuna, estamos vacunando libre en todos los vacunatorios».

«Esperamos a vacunarse a los adolescentes de entre 12 a 17 años que no hayan recibido ninguna dosis y quienes hayan cumplido los plazos de la primera dosis de Sinopharm y AstraZéneca en esta semana, y a los más pequeños, de 3 a 11 años con o sin turnos en los centros dispuesto», apuntó.

Por último Marcia Ticac resaltó que «está habilitada la vacunación libre para primera y segunda dosis de todas las vacunas disponibles y para todas las edades».

El Ministerio de Salud de La Rioja informó que luego de haber bajado notablemente la cantidad de casos activos de Covid-19 en las últimas semanas, los últimos siete días aumentaron 60,8% en la provincia, con 23 contagios respecto a los 14 de la semana pasada, estadísticamente de domingo a domingo.

En La Rioja la tasa de positividad cada 100 muestreos sigue rondando el 2%, y, hasta ayer había 35.175 casos positivos de Covid-19 acumulados, y de ese total 36 son activos, con 34.049 pacientes recuperados y 1.090 fallecidos por la enfermedad.

