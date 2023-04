La salud de Antonio Gasalla: «Está perdiendo su memoria, a veces no reconoce a ciertas personas»

Marcelo Polino, amigo cercano del actor que acaba de cumplir 82 años, dio detalles sobre su estado. Y aseguró que tenía autorización de su familia al contar la situación judicial por la que están atravesando.

“Me pongo serio para hablar de Antonio”, hizo la salvedad Marcelo Polino este martes, invitado a Desayuno Americano, el ciclo que conduce Pamela David y en el que fueron emitiendo fotos de distintos personajes del espectáculo para que el periodista comentara y diera su opinión. Cuando vio en la pantalla la imagen de Antonio Gasalla, su gran amigo y vecino (vive en la esquina de su casa), cambió el rostro y aclaró que todo lo que contaría luego lo hacía con la autorización de la familia del actor que cumplió 82 años el pasado 9 de marzo.

El periodista aseguró que el capocómico atraviesa “un momento muy delicado de salud”: “Está teniendo unos problemas cognitivos desde ya dos años”. También dijo que los familiares habían pedido la intervención de la Justicia para proteger su patrimonio ya que había desconocidos que se habían aprovechado de la situación y le hicieron firmar documentos. “Hay una investigación que se lleva hace un año y pico, que está haciendo la familia y yo estoy colaborando para llegar a un buen término y cuidar el patrimonio de Antonio porque le han robado dinero y muebles, gente que se aprovechó de esta situación”, indicó Polino.

Por su parte, contó que durante 15 años se veían a diario porque se cruzaban en la calle, en el supermercado o en algún otro local en las cercanías a sus respectivos hogares, y que durante el 2022 estuvo de viaje primero en Chile y luego en Miami por compromisos laborales. Lo que generó que algunas personas -ya identificadas por la Justicia y familiares- se “aprovecharan de este mal momento de Antonio”.

En tanto, negó la versión que surgió en algún momento sobre un supuesto abandono de la familia a Gasalla y aclaró que ellos viven a tres cuadras y que están en permanente contacto. “Antonio está perdiendo su memoria y a veces no reconoce a ciertas personas que se le acercan, y le pidieron que firme cosas, lo manipularon”, continuó y agregó que se inició el trámite para hacer una curatela, representación legal que se le da a los mayores de edad que tienen incapacidad mental. “El juez hace un diagnóstico sobre el paciente y puede proteger su salud y proteger sus bienes”, explicó Polino y reiteró que hacía pública esta información con la autorización de la familia del actor y creador de personajes populares como Mamá Cora, Yolanda, Soledad Dolores Solari o La Empleada pública.

“¿Te reconoce?”, le preguntaron al periodista cuando contó que la última vez que vio a Gasalla fue hace dos semanas. “Es casi una infidencia lo que voy a contar, somos un grupo privado que no nos gusta hablar, pero voy a contar esto porque lo grafica”, advirtió y continuó: “Él quedó fijado con esto de que yo me fui a Chile, entonces, a todo el mundo le dice que vivo en otro país, que estoy en Chile. Y por ahí nos vimos la semana pasada”.

“Está acompañado por su familia. Hubo gente que se metió en su casa, que no sabemos quién es, que se le acercó, le dijo que eran amigos de toda la vida, que lo querían acompañar, visitar”, repitió sobre la investigación que está en curso, por pedido de su familia.

Polino también contó que los episodios de los problemas de salud comenzaron durante la temporada de teatral 2020 de Mar del Plata, lo que hizo que su histórico mano derecha y asistente personal, Ricky Tulak, se alejara de su entorno. “Yo alerté a la familia y fue un proceso largo y complicado. Después vino la pandemia, y su hermano Carlos, que lo ama, se instaló a vivir con él, pero tiene cinco años más que Antonio, que tiene 82, imaginate, fue todo muy complicado”, concluyó Marcelo Polino sobre el presente de Gasalla.

En abril del año pasado, Miguel Ángel Pierri, quien fuera su abogado durante 25 años, había advertido que el actor había sufrido un robo dentro de su propio departamento, ubicado en el barrio de Recoleta. Se dieron cuenta cuando pusieron en venta el piso, valuado en 700 mil dólares. “Cuando tomamos contacto con la inmobiliaria por un interesado, descubrimos que estaba abierto un placard y que faltan dos escrituras, una de la planta baja y otra de la que está en venta”, contó en LAM.

El letrado también había hablado de la falta de muebles, lo mismo a lo que hizo referencia este martes Marcelo Polino. “Una vecina dijo que se había presentado un camión de una mudadora y bajaron muebles del piso alto de Antonio. Hay muebles que valen millones de pesos. Hay cuadros muy importantes, hay orfebrería. Pareciera que a través de algún artilugio alguien retiró una cantidad importante de esos muebles, y que por todos los muebles le pagaron 120 mil pesos. Con eso no paga el pie de una silla del baño”, dijo haciendo referencia al valor de los objetos que le habrían robado al actor.

