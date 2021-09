La Selección argentina ya está en Brasilia para el Campeonato Sudamericano

Compartir

Este martes al mediodía la Selección Argentina Masculina arribó a Brasilia, donde desde este miércoles disputará el Campeonato Sudamericano.

En un vuelo especial de la Fuerza Aérea, el equipo de Marcelo Méndez voló en la mañana y realizará un entrenamiento por la tarde a la espera del debut, programado para este miércoles 16:30hs ante Colombia con transmisión de DirecTV Sports.

Los 14 jugadores y el staff fueron recibidos por el Embajador Argentino en Brasil, Daniel Scioli, quien aprovechó la oportunidad para felicitar a la Selección por la obtención de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. El equipo, ahora, tiene el objetivo sudamericano en mente, certamen que clasifica al campeón y subcampeón al Campeonato del Mundo 2022.

La acción en Brasilia será en el estadio Nilson Nelson sin presencia de público y en una única ronda de todos contra todos. Argentina enfrentará sucesivamente a Colombia el miércoles (16:30hs), a Perú el viernes (16:30hs), a Chile el sábado (13hs) y culminará el torneo ante Brasil, el domingo a las 10hs.

FeVA agradece la hospitalidad del Embajador y las gestiones del Vicecomodoro Fabián Brunetta y todo el equipo de la Fuerza Aérea Argentina por permitir el traslado de nuestro equipo.

Campeonato sudamericano

Fixture

1/9 16:30hs Argentina vs Colombia

3/9 16:30hs Argentina vs Perú

4/9 13hs Argentina vs Chile

5/9 10hs Argentina vs Brasil

