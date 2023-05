La Selección con López comenzó a entrenaren el CENARD con un grupo reducido

La Selección Masculina Mayor arrancó este martes la actividad 2023 a la espera de la incorporación de los jugadores que todavía están terminando su participación en las Ligas Internacionales.

Este año, Martín López será el primer asistente de Marcelo Méndez, que aún se encuentra en Polonia en el cierre de temporada, y el técnico formoseño fue quien dirigió este primer entrenamiento junto a Pablo Rico y Santiago Darraidou.

En esta primera semana de entrenamientos están trabajando Manuel Armoa, Mauro Zelayeta, Sergio Soria y Tobías Scarpa, los cuatro jugadores que estuvieron disputando la final de la Liga Argentina hasta hace pocos días atrás.

La Selección entrenará en Buenos Aires durante mayo, el 1 y 2 de junio disputará los partidos amistosos con Cuba en Tecnópolis y luego partirá a Canadá para jugar el primer weekend de la VNL.

Comienza la actividad 2023 del Plan de Captación Nacional de la FeVA

Será el cuarto año de este Plan llevado a cabo por la FeVA con el apoyo de la Secretaría de Deportes de la Nación que funciona con once regiones de todo el país.

Ente sus objetivos se contemplan:

– Detectar y atraer jóvenes con cualidades, parámetros físicos y técnicos de nivel Internacional, acordes a proyectos de Selección de Base argentinas.

– Aumentar la cantidad de jugadoras/es en todo el ámbito nacional.

– Organizar un plan de derivación de jóvenes detectados para su incorporación al voleibol organizado, su desarrollo físico – técnico, y crearle una red de contención deportiva que lo seduzca a seguir creciendo.

– Aumentar la calidad técnica y física de los jugadores detectados, elaborando planes de trabajo a desarrollar en los clubes, que lo preparen para su ingreso a las Selecciones de Base en un Programa integral.

Las estrategias de detección de futuros atletas de nuestra Selección Argentina incluyen actividades de asistencia a establecimientos educativos (Escuelas públicas o privadas) donde se realizarán contenidos o actividades programadas en el plan (Juegos de iniciación, Mini Voleibol, técnicas básicas, etc.), como así también en polideportivos, torneos abiertos, ligas independientes, clubes, campeonatos, eventos varios, etc. Allí se observarán a niñas y niños y se tomarán las evaluaciones y parámetros del Plan. Las edades que se contemplan, es entre 11 a 17 años. (Años 2007 / 2008/2009/2010).

Coordinador Nacional del mismo: Prof. Omar Grasso

Encargada de la rama Femenina: Prof. Gabriela Puente

Encargado de la rama masculina: Prof. Leonardo Nocenti

Coordinador de academias: Prof. Ernesto Devia

Captadores nacionales: Gabriela Iglesias (Patagonia Sur)-Franco Navarro (Patagonia Norte) – Ignacio Ambrosini (Cba- La Rioja) – Roberto Monzón (Misiones-Formosa) – Lorena Zapata (Cuyo) – Gonzalo Borstelmann (BA) – Juan Pablo Procopio (CABA) – María José Suarez (Santa Fe-Entre Ríos) – Soledad Pérez (Chaco – Formosa) – Pablo Catalfamo (Santiago del Estero – Catamarca) – Yamil Chaya (Tucumán – Salta – Jujuy)

Todos los que quieran recibir información sobre las actividades o localización de las academias comunicarse con este mail: deteccionvoleyfeva@gmail.com