La Selección Femenina sub 17 regresará a los entrenamientos de cara al Sudamericano

Compartir

Linkedin Print

La Selección Mayor masculina será la primera en volver a la actividad en los próximos días, cuando deberá afrontar la primera doble fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar. Sin embargo, no será la única: la Sub 17 femenina retomará las prácticas presenciales a mediados de octubre, pensando en el Sudamericano de la categoría, que se disputará en Uruguay desde el 30 de noviembre al 19 de diciembre.

Según pudo saber Doble Amarilla desde el Departamento de Selecciones, este miércoles se aprobó el protocolo de trabajo para la Sub 17. Será un largo proceso que contará con las jugadoras, cuerpo técnico y el staff de AFA durante un largo período de tiempo realizando la concentración en formato de burbuja.

La próxima semana, las jugadoras convocadas, el CT y el personal que trabajará con la Selección ingresará a una primera burbuja que se implementará en un hotel en el centro. Se realizarán los análisis pertinentes de COVID-19 y permanecerán hasta el 15 de octubre, aproximadamente.

Tras la primera concentración, el plantel se trasladará al predio de AFA en Ezeiza, que quedará liberado de parte de la Mayor masculina, que estará concentrado en ese lugar para afrontar el inicio de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar de 2022. Allí realizarán los primeros trabajos de campos, movimientos con pelota y de preparación tras seis meses de inactividad.

Luego, dejarán AFA para darle lugar a la masculina que afrontará una nueva fecha de Eliminatorias en noviembre. Es por esto que se trasladarán por 15 días al predio de SETIA, también ubicado en Ezeiza. Pasadas todas estas instancias de burbuja en el país, el plantel viajará a Uruguay, sede del Sudamericano, por 15 días en donde realizarán una pretemporada.

Si todo sale en las condiciones deseadas y el equipo argentino llega a instancias finales del torneo, la comisión pasará alrededor de 60 días juntas para salir del formato de burbuja en diciembre. El Sudamericano brinda una plaza para el Mundial de la categoría que se desarrollará en India.

Entre las jugadoras citadas para ingresar a la concentración, se encuentra Nina Nicosia, futbolista estadounidense que llegará a Argentina la semana que viene para incorporarse junto a sus compañeras a la burbuja.

Cabe destacar que la Sub 20 disputó el Sudamericano de dicha categoría organizado en el país (en San Juan y San Luis) y quedó afuera de la competencia, sin chances de acceder al Mundial.