La selección femenina vuelve al ruedo: jugará un prestigioso torneo junto a potencias mundiales

Tras 15 meses sin competencias, la selección argentina femenina volverá a jugar. Y lo hará nada más ni nada menos que en la She Believes Cup, el reconocido torneo amistoso que se disputa de manera anual en los Estados Unidos y que reúne a potencias mundiales. El certamen se desarrollará del 18 al 24 de febrero en Orlando, Florida.

El conjunto albiceleste recibió la invitación a la competencia luego de que Japón se bajara a raíz del aumento de casos de coronavirus en su país. De esta manera, las dirigidas por Carlos Borrello se medirán ante las locales y cuatro veces campeonas del mundo de Estados Unidos, Brasil y Canadá. Se espera que en los próximos días se confirme la lista de citadas que se desempeñan en el torneo local y en el exterior.

Argentina hará su debut el jueves 18 de febrero a las 16 horas (hora argentina) ante Brasil. El domingo 21 a las 18 se medirá con Canadá y cerrará su participación ante Estados Unidos el miércoles 24 a las 19. Todos los encuentros se disputarán en el Exploria Stadium de Orlando, con una capacidad limitada de público.

“Luego de arribar a Orlando, todos los miembros del staff y las jugadoras trabajarán bajo las más estrictas medidas de protección sanitaria dentro del hotel de hospedaje. Los entrenamientos y los partidos se llevarán a cabo bajo los protocolos impuestos por el comité organizador local y la CONCACAF”, informó la organización.

En ese sentido aclaró que “todo aquel que sea acreditado para ingresar al área de trabajo protegida será testeado antes de viajar, en la llegada y cada dos días una vez que se abra la ventana de competencia. Los seleccionados no comenzarán con sus prácticas hasta corroborar que todos los tests de Covid-19 den negativos”.

Esta será la sexta edición de la She Believes Cup. Las locales lo ganaron en tres ocasiones (2016, 2018 y 2020), mientras que Francia se coronó en 2017 e Inglaterra hizo lo propio en 2019.

La selección tendrá un duro desafío ante equipos plagados de estrellas. El seleccionado de Estados Unidos es el actual campeón del mundo y cuenta en su plantel con figuras de la talla de Megan Rapinoe, Alex Morgan o Rose Lavelle, entre muchas otras. Brasil, en tanto, es el mejor equipo de Sudamérica y tendrá entre las citadas a Marta, Formiga, Ludmila y Cristiane. Finalmente estarán las canadienses, que en el último Mundial de Francia 2019 llegaron a los octavos de final, aunque su mejor posición histórica fue un cuarto puesto en el 2003.

Vale recordar que el equipo de Borrello no juega desde noviembre de 2019, cuando disputó una gira de amistosos ante las selecciones de Paraguay y Colombia. A fines de 2020 se habían programado dos partidos ante Brasil en el marco de una fecha FIFA, pero ambos compromisos fueron suspendidos por la pandemia. Aún es una incógnita si el entrenador incluirá en la lista a jugadoras como Estefanía Banini, Florencia Bonsegundo, Ruth Chule Bravo o Belén Potassa, marginadas de las convocatorias luego del Mundial del 2019 por diferencias con el cuerpo técnico.

