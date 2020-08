La situación del sector gastronómico cada vez es más crítica en Formosa

Compartir

Eusebio Salinas, secretario general de UTHGRA en comunicación con el Grupo de Medios TVO, aseguró que la gastronomía es uno de los sectores más golpeados por la crisis actual porque desde que arrancó la cuarentena los locales gastronómicos tuvieron que cerrar sus puertas, esto implicó que “la situación sea insostenible” y a pesar del delivery muchos comercios no pudieron sostenerse. Además, añadió que una gran cantidad de personas quedaron sin trabajo, por lo que se redujo a la mitad los afiliados de la obra social.

“Ayer fue nuestro día, no hubo anda que celebrar porque teniendo en cuenta que hay compañeros que no están trabajando, son muy pocos los trabajadores que están en actividad, estamos esperando que más adelante nos den al posibilidad de que se vuelva a la normalidad. Pero con el DNU que sacó ayer el presidente de la Nación Alberto Fernández, otra vez volvemos para atrás”, dijo Salinas.

A su vez informó que es un sector muy golpeado y que cada vez hay más locales gastronómicos que cierran por no poder resistir la falta de actividad en estos cuatro meses. “Nos vamos enterando día a día que los locales bajan las persianas. Estamos muy preocupadas por la salud de los afiliados porque tenemos personas con problemas oncológicos, otros con HIV y los medicamentos son caros, tenemos que cubrir una suma importante que hasta ahora lo podemos hacer, pero no sé qué va a pasar”.

Sobre los protocolos que presentaron para volver a la actividad aseguró que hasta el momento no tuvieron respuestas, “no nos llamaron ni tampoco nos dieron una fecha aproximada en la que podamos volver con la actividad. Necesitamos que nos digan si es que este año no podemos regresar, entonces halamos con los afiliados y el personal. Porque estamos muy preocupados, pensando en los trabajadores que no la están pasando bien”.

A consultarle sobre la cantidad de afiliados que perdieron su trabajo en casi 140 días de cuarentena contó que “de un padrón de 1300 -1400 de obra social estamos en 580, se redujo más de la mitad. Esto se va notando a medida de que la patronal de trabajo informé y a los tres meses van quedando inactivos, y al no haber recaudación nos cuesta mantener la obra social, porque le tenemos que seguir brindando por lo menos la cobertura mínima a los que fueron afiliados”.

Asimismo indicó que es lamentable lo que está sucediendo, “estábamos contentos porque veníamos bien con el trabajo de salud que se estaba realizando, con mucho optimismo de que pronto iba a pasar todo, y ahora tenemos que esperar estos 15 días y ver como se da la situación, porque para nosotros es un retroceso, se paraliza todo ahora ya tenemos que esperar de nuevo hasta septiembre”.

“Nos preocupa mucho la situación porque los trabajadores tienen familia, tienen que comer. Nosotros tenemos la esperanza de que el Gobierno provincial saque un decreto para todos lo que no están prestando servicio”, sostuvo.

“Tomando las precauciones y medidas preventivas se podría abrir los bares o por lo menos probar. Porque la cantidad de autos que había en Laguna Oca no tiene sentido, la aglomeración de gente hay en todos lados”, indicó.