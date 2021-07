La Sociedad Rural de Formosa convoca a una movilización

Compartir

La Comisión directiva de la Sociedad Rural de Formosa convocó a una movilización que tendrá lugar hoy a partir de las 10 horas en el Km 1164 de la Ruta Nacional 11, en la zona de Patronato, en el acceso al predio ferial de la entidad.

Esta medida fue anunciada en una conferencia de prensa que fue encabezada por el presidente de la SRF, Víctor Oscar Jure, el Presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de las provincias de Chaco y Formosa (Cha-For), Jorge Humberto Verdi y el representante de Cha-For ante Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y miembro de su comisión Directiva, Roberto Consolani, todos ellos, además, son miembros de la comisión directiva de la Sociedad Rural de Formosa.

En ese sentido, Jure destacó que se trata de una movilización de personas, respetando las medidas sanitarias preventivas, que pertenecen o son amigos y familiares del sector agropecuario que son convocados a asistir munidos de banderas Argentinas. “No habrá discurso ni corte de ruta, solo es una movilización en concordancia a lo convocado por las entidades madres que conforman la mesa de enlace en diferimiento con la política agropecuaria adoptadas por Gobierno Nacional”, aseveró.

A su vez, destacó que nuestra provincia “en el esquema de producción se dedica básicamente a la cría, las medidas del gobierno nacional nos perjudica que el productor de otra provincia, al no poder vender vacas, tampoco podrá comprar crías para reponer su stock y así seguir produciendo, con todo lo que esto significa en cuanto a la cadena de comercialización”, agregando que “si bien no somos exportadores o no tenemos frigorífico, cae fuertemente la demanda de nuestro principal producto”.

A su turno Jorge Verdi, presidente de ChaFor afirmó que “el perjuicio que hace el corte exportaciones a provincia como Chaco y Formosa es muy grande, destacando además que el Estado nacional está ausente en muchas áreas paro complementar la producción y el sector agropecuario no ve inversiones de sus impuesto en obras propias para el sector”.

Además, “hay que tener en cuenta el tema del poder adquisitivo de la gente, que está atrasado muchos años, todo es caro es algo que tiene relación directa con la inflación producida por el estado, esto no se puede arreglar cortando una sola cosa, sino debe ser solucionado en forma integral”, por ello la gente se movilizará en la localidad de Sáenz Peña, Quitilipi y Resistencia (Chaco), Gral Belgrano y aquí en la capital de Formosa.

A su turno, Roberto Consolani, miembro de la mesa directiva de CRA destacó que será una movilización nacional donde estarán representado todos los sectores que conforman la gran familia agropecuaria en disconformidad con la política que aplica el gobierno nacional “un descontento que afecta a mucho sectores de la sociedad”.

Agregando que “la Nación tiene necesidad de concretar la independencia de poderes, respeto a la constitución nacional, libertad de trabajo, contra la presión tributaria asfixiante, la poca devolución del estado en inversiones”.

Esta movilización se da en el marco de las acciones que la denominada Mesa de Enlace encabezará a nivel nacional con epicentro en la localidad de San Nicolás (Provincia de Buenos Aires) al que se suman otras organizaciones vinculadas al sector agropecuario, como Campo Más Ciudad y los movimientos de autoconvocados, llamaron a un nuevo “Banderazo federal” para pedir por “valores y un país digno donde vivir”.

