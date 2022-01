La «U» perdió ante Ferro en el regreso de la LDD

Compartir

Después del receso por las fiestas, se reanudó la Liga de Desarrollo. En Caballito, el Verdolaga derrotó a La Unión de Formosa 86-71. En Mar del Plata, Riachuelo superó a Peñarol 74-71.

Ferrocarril Oeste (6-8) se dio un gusto en la vuelta al ruedo. Le ganó por 86-71 al buen equipo de La Unión de Formosa (9-5), que es un rival de temer en la ruta, donde ostenta un récord de 5-2, pero que estuvo limitado por las bajas.

El partido arrancó parejo en Caballito, con un Ferro algo impreciso, que le costó acomodarse en los primeros minutos. Con Santiago Mazza como cerebro, la efectividad desde el perímetro de Felipe Rodríguez y Joaquín Lo Brutto incisivo en cada penetración, Oeste comenzó a despegarse en el marcador y consiguió ventaja de 7 (23-16) al cabo del primer parcial.

En el inicio del segundo, Ferro metió un parcial de 15-8, volvió a estirar la ventaja a una máxima hasta ese momento de 12. Nuevamente Mazza (7 puntos) y Lo Brutto (4) fueron determinantes. Desde ahí, Ferro manejó el trámite y se llevó el primer tiempo 42-33.

Rápido tras el descanso largo el dueño de casa metió un 6-0 con el que tomó diferencia amplia de 48-32. Aunque La Unión no se dio por vencido, las ausencias (sobretodo de Sigel y Caire) mermaron su poder fuego y así sus chances de torcer la historia.

Ferro llegó a tener 19 de máxima en el inicio del último cuarto (68-49), y celebró con el 86-71 final en casa en la vuelta a la competencia.

Con 24 puntos, Felipe Rodríguez fue el goleador de Ferro y del juego. Lo escoltaron Santiago Mazza (23) y José Campoya (21), de La Unión.

Riachuelo venció a Peñarol

Riachuelo de La Rioja (8-4) empezó el nuevo año con sonrisa. No le sobró nada y tuvo que trabajar mucho para ganarle al disminuido Peñarol (4-10) por 74-71. Fue la cuarta derrota seguida para los marplatenses, que no contaron con los habituales aportes de Bednarek, Cabrera y Gorosterrazú, todos afectados por covid.

Peñarol tuvo un inicio arrasador. Se llevó el primer cuarto (25-10), y en el primer minuto del segundo metió un 5-0 con el que llegó a tener 20 de ventaja (30-10). Pero los dirigidos por el debutante Pablo Pereyro (en reemplazo de Daniel Farabello, quien asumió el cargo de entrenador del equipo de Liga Nacional) empezaron a remontar la cuesta desde allí. Al entretiempo, la diferencia ya era de sólo un dígito (42-33).

No sin sufrir y extremando el uso de sus recursos (Yoel Cuenta y Lucas Gallardo, baluartes riojanos, jugaron los 40’), Riachuelo continuó descontando en el tercero (17-13) para meterse definitivamente a discutir el resultado.

En el último, los visitantes gozaron del caudal de gol (24 puntos) que no habían hallado anteriormente y Peñarol, por contrapartida, no tuvo con qué responderle (el equipo local, que había anotado 30 puntos en los primeros 11 minutos, sumó 41 en los próximos 29). Así Los Eternos terminaron por quebrar la resistencia marplatense para imponerse por 74-71.

Yoel Cuenca fue el goleador del ganador con 22 puntos, seguido por Lucas Gallardo, con 20. Dio soluciones y buenos minutos desde el banco Jerónimo Guerrero (9 puntos y 4 rebotes).

Tomás Framiñán con 17 fue el goleador de Peñarol.

