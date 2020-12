La UAL aseguró que el bono para estatales es una capsula de oxígeno que durará “poco”

Compartir

El referente de la Unión Alfonsinista de Formosa Carlos Toloza, afirmó que el bono de $ 10.000 anunciado por el gobernador Gildo Insfrán es “apenas una capsula de oxígeno que durará poco y que a los estatales formoseños les seguirá faltando el aire, porque están con la soga al cuello”. Agregó que “es vergonzoso el alarde de que el bono no se pagará a los funcionarios del gobierno, toda vez que los mismos cobran un bono salarial todos los meses, que el gobierno llama vale de nafta”.

Toloza afirmó que la provincia tiene dinero en su Presupuesto para mejorar los sueldos de todos los estatales, activos y pasivos, en un 30%, por lo menos, pero que no tiene voluntad política para concretar esa medida. Aclaró que la inversión anual en masa salarial no alcanza a los $ 52.000 millones-$ 4.000 millones mensuales aproximadamente y de promedio- (incluido el SAC y las magras recomposiciones del año) de un presupuesto anual que supera los $ 120.000 millones de pesos.

Dijo entonces que para pagar el bono anunciado de $ 10.000 no se gastarán más de 600 millones de pesos (según datos del Ministerio de Economía), cuando el universo estatal no supera los $ 26.000 de haber mensual.

El dirigente de UAL de Formosa informó que todas las provincias destinan como mínimo el 50% de sus presupuestos al pago de salarios, algunas con acuerdos explícitos por leyes provinciales, lo que no ocurre en Formosa.

“Aquí, se dan todos los meses, como es de público conocimiento, bonos salariales disfrazados de vales de naftas, verdaderos sobresueldos para el funcionariato, por lo que la exclusión publicitada en el anuncio es como una cruel burla. Los mismos circulan en nuestro medio como una cuasi monedas y cotizan como lo solía hacer el Bocanfor, al 80,70 y hasta el 50 por ciento. Tan pública es la operatoria ‘ilegal’ del oficialismo provincial que no hace mucho tiempo tuvo una infiltración financiera en el tema, con ‘vales de nafta’ apócrifos, similares a los reales, que se vendían por las redes sociales y cuyos autores fueron detenidos”, dijo.

Seguidamente el radical manifestó que se entiende el alivio del trabajador estatal que gana el mínimo garantizado de $ 26.000, que son la mayoría, como los miles de maestros que no pasan de ese monto, frente a un bono de $ 10.000 que casi llega al 50% de ese sueldo, pero que pone al descubierto, por comparación, la miserabilidad de los sueldos que se pagan en el modelo provincial.

Toloza afirmó que “la verdadera justicia social salarial es la de mejorar significativamente el sueldo mensual de cada trabajador estatal activo y el rescate humanitario de los jubilados que padecen la falta de alimentos y de remedios, imposibles de adquirir con los haberes con que el gobierno provincial paga sus haberes”.

“Después del bono quedan tres largos y difíciles meses a los estatales, a la espera de la recomposición salarial anual de todos los años, en marzo”, finalizó el dirigente.

