La UCR propone atar incrementos del salario mínimo a la inflación

La diputada nacional de la UCR Gabriela Brouwer de Koning presentó hoy un proyecto de ley que busca automatizar las actualizaciones del Salario mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en relación a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, a la inflación que mide el INDEC.

La cordobesa apunta a evitar que el SMVM quede rezagado por falta de convocatoria a audiencia del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, especialmente en el receso, como ha sucedido en el pasado mes de enero.

Por otra parte, la iniciativa especifica que en caso de no llegar a un acuerdo debe convocarse a una nueva audiencia en un plazo no mayor a 10 días, la cual debe tener carácter presencial.

«Ante el fracaso de la segunda reunión el presidente del cuerpo tiene el deber de laudar. Como la ley actual no se establece un plazo para ello, se propone que se fije un tiempo límite de 7 días», indica el comunicado del bloque de diputados nacionales de la UCR sobre el proyecto de Brouwer de Koning.

Este sueldo básico tiene un impacto directo en la determinación de otros valores de programas sociales como el Potenciar Trabajo (equivale al 50% de un salario mínimo, vital y móvil), la Prestación por Desempleo (equivale al 75% de un salario mínimo, vital y móvil), el Programa Acompañar (equivale a un salario mínimo, vital y móvil); o se utiliza como límite en otros programas administrados por ANSES como las Becas Progresar (el grupo familiar del solicitante no debe superar tres SMVM) o la AUH.

«Con esta propuesta pretendemos que el Salario Mínimo Vital y Móvil cumpla con el objetivo por el cual fue creado, esto es, garantizar un ingreso mínimo por trabajador que le permita acceder a una canasta mínima de bienes y servicios, como así también, ser una herramienta en la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso», explicó Brouwer de Koning.

Acompañan con su firma el proyecto los diputados Danya Tavela, Marcela Antola, Carla Carrizo, Pablo Cervi, Julio Cobos, Pedro Jorge Galimberti, Marcela Coli, Gerardo Cipolini, Mario Barletta, Manuel Ignacio Aguirre y Mariela Coletta.