La URNE suspendió relaciones deportivas con las uniones de Misiones y Formosa

Debido a la falta de consenso la Unión de Rugby del Nordeste decidió oficializar la suspensión de las relaciones deportivas con las uniones de Misiones y Formosa, por lo que el certamen Regional 2022 corre peligro.

El consejo directivo de la Unión de Rugby del Nordeste en su última reunión hizo realidad lo que se venía manejando en los últimos meses, ya que se dispuso suspender toda relación deportiva con los clubes que forman parte de las uniones de Misiones y Formosa.

Esto tiene que ver con la postulación que realizaron las uniones vecinas ante la Unión Argentina de Rugby, para integrar un cargo en el próximo Consejo Directivo UAR sin contar con el consenso de la región.

Si bien no pudo confirmarse por la dirigencia de URNE, el correntino Jorge Gutnisky sería el elegido para tener representación nacional, aunque se auto-postularon el formoseño Alfredo Fernández Bedoya y el misionero Bruno Nuñez.

La elección dirigencial debe tener el respaldo y el aval de todos, desde URNE se decidió no competir ni visitar a clubes de las provincias vecinas, situación que se replica en las Sub-Comisiones de Competencia (incluye el Centro de Rugby), disciplina y referees.

Con esta decisión, la Unión de Rugby del Nordeste no competirá con clubes de Misiones y Formosa, por lo que esta situación impactaría de lleno en el certamen Regional 2022, que ante esta medida no se llevaría a cabo en el mes de marzo como estaba previsto.

Fuente: Despues Del Juego.

