La Venta de 0Km creció 11% en diciembre y 2022 cerró con alza de 6,8%

Las cifras se desprenden de un informe de la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara), donde agregaron que en el último mes del año se patentaron 19.635 unidades, 10,9% más comparadas con las operaciones registradas en diciembre de 2021 (17.698).

El patentamiento de vehículos 0 Km en diciembre registró un incremento del 10,9% respecto a igual mes de 2021, lo que aportó a que el año cierre con un alza de 6,8% interanual y un total de 407.532 unidades vendidas, de acuerdo a un reporte de la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara).

En diciembre se patentaron 19.635 unidades, un 41,7% menos que en noviembre pasado (33.698 vehículos) por cuestiones estacionales y 10,9% más comparadas con las operaciones registradas en diciembre de 2021 (17.698).

De esta manera, los patentamientos acumulados durante 2022 alcanzaron las 407.532 unidades, un 6,8% más respecto de 2021 cuando se registraron 381.436 operaciones con vehículos 0Km.

Con las cifras de diciembre, se ratificó que el Fiat Cronos -que se fabrica en la provincia de Córdoba- fue el modelo más vendido del año, con 38.769 unidades patentadas y un 10,2% de participación en el mercado total.

A la vez, Toyota fue la marca más elegida por los argentinos con 85.357 unidades vendidas a lo largo de 2022 y una participación de mercado del 22,4%, producto de la performance de un porfolio encabezado por la pick up Hilux.

El presidente de Acara, Ricardo Salomé, dijo que «los casi 19.700 vehículos de diciembre hacen que finalice el año con una sensación más que positiva, con un buen crecimiento interanual y superando los 407.000 patentamientos, algo que en algún momento se veía difícil».

«Hemos tenido que transitar un 2022 que tuvo sus complejidades, pero junto a la cadena de valor hemos conformado un gran equipo, que con mucho esfuerzo ha llegado hasta el final con buenos resultados pese a tener una oferta muy restringida», señaló el directivo de Acara.

El dato destacado del año es que que 6 de cada 10 autos comercializados son de origen nacional, un viejo anhelo de la industria que cumple objetivos muy diversos ya que repercute en todo el sector y otras actividades afines.

«Fueron 12 meses muy intensos -agregó Salomé- y como venimos advirtiendo desde enero, de haber tenido más vehículos las cifras hubieran sido considerablemente mayores».

Como reseña de año, los cinco modelos más vendidos luego del Fiat Cronos fueron el Peugeot 208 que se produce en la planta bonaerense de El Palomar; la pick up Toyota Hilux, que sale de la terminal de Zárate; la también pick up Volkswagen Amarok, que se fabrica en General Pacheco; y el Toyota Etios, el primer importado de la lista que proviene de Brasil.

Hasta el puesto 12 se encuentran otros modelos nacionales como la pick up Ford Ranger que se fabrica en General Pacheco, el comercial liviano Renault Kangoo II que sale de Córdoba, el sedán mediano Chevrolet Cruze que se produce en la planta de GM en Rosario y la pick up Nissan Frontier, también de Córdoba.

