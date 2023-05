La venta de autos usados cayó 11,3% respecto de marzo pero se mantuvo con relación al mismo mes del 2022, mientras los concesionarios advierten que los precios de los vehículos «seguirán subiendo ante la falta de stocks».

El presidente de la Cámara del Comercio Automotor, Alberto Príncipe, dijo que existe una demanda sostenida frente a un stock que es bajo, por lo que estimo que los precios «van a subir». «Finalizó abril con ventas prácticamente iguales al mismo mes del año pasado y crecimiento en los primeros cuatro meses del 2023. ¿Pero cuál es la realidad del sector? La actualidad marca una demanda sostenida frente a un stock que es bajo, por lo tanto, indudablemente los precios van a subir. Si hay reposición de vehículos, más o menos del mismo valor y del mismo kilometraje y modelo, las agencias venden, sino esperan, como el resto de los sectores comerciales, donde si no hay reposición tienen la mercadería retenida. No es una especulación, solamente la necesidad de mantener el capital».

«No son los dólares ni los pesos, el capital es la cantidad de autos de la misma calidad y tipo que tenemos en stock», detalló el directivo.

Estimó que «el mercado en general no va a cambiar mucho, ni por la suba del dólar, ni solamente por la inflación. Esos ajustes se van haciendo de acuerdo a los gastos internos fuera del vehículo en sí, como los aumentos de impuestos, los alquileres, los gastos generales de administración, de esa manera van aumentando los precios del autos para poder sostener la actividad».

La Cámara del Comercio Automotor informó que en abril se comercializaron en Argentina 130.167 vehículos usados, una baja del 0,15% comparado con igual mes de 2022 (130.364 unidades). Si se compara con marzo (146.826 vehículos), la caída llega al 11,36%.

En los cuatro primeros meses del año se vendieron 521.650 vehículos usados, y se registró una suba del 2,28% con respecto a igual período de 2022 (510.023 unidades).