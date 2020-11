LAF 2021: Boca y San Lorenzo continúan sumando refuerzos y asoman como candidatos

Compartir

En febrero próximo comenzará una nueva edición de la Liga Argentina Femenina y los equipos profundizan el movimiento de pases. San Lorenzo ya oficializó a Emilce Sosa e Irene Verasio y también tendría asegurada a Anahí Tosi, mientras que Boca contaría con Bianca Cugno y Florencia Giorgi.

La última semana, San Lorenzo había provocado la primera gran noticia en cuanto a las incorporaciones con la llegada de la central, ex Pantera Emilce Sosa. Incluso, este lunes hizo oficial la llegada de la rosarina Irene Verasio, ex punta-receptora de Villa Dora en la última Liga.

Pero el movimiento de San Lorenzo no se detendría allí. También ya tendría todo arreglado con Anahí Tosi, quien iba a jugar esta temporada en Austria, finalmente no pudo ir y era un de las jugadoras más codiciadas del mercado.

Sin embargo, Boca no se queda atrás. El último campeón de la Liga ya tendría sus dos primeras incorporaciones para la temporada: la juvenil promesa Bianca Cugno, cordobesa y con paso por Estudiantes de La Plata en la última temporada y Florencia Giorgi, también de Córdoba, central y ex Villa Dora.

Paracao sumó a Gustavo Vaca Álvarez y tiene definido su plantel para la temporada

Con la incorporación de un opuesto procedente de Israel, el Club Atlético Paracao (CAP) cerró la lista de jugadores que afrontarán su irrupción en la Liga de Vóleibol Argentino (LVA), la máxima categoría nacional masculina.

El fin de semana último se sumó al equipo Gustavo Vaca Álvarez, de importante trayectoria en el vóleibol nacional y con reciente paso por la Liga israelita. Con el logro del opuesto, el representante del vóleibol entrerriano se retiró del mercado de pases y afronta su preparación de cara a la competencia que se iniciará a mediados de enero, pero que tendrá un competitivo aperitivo el mes próximo con la disputa de la Copa RUS Argentina.

El ingreso de Vaca Álvarez se suma a los de Matías Albrecht y Pablo Urchevich (armadores), Santiago Arroyo (líbero), Joaquín Alzueta (central) y Juan Simón Villarruel y Lautaro Verdún (punta-receptores), todos con protagonismo en ligas nacionales. En tanto, prolongan su estadía en la institución del Sur paranaense los centrales Julián López y Lucas Sansone.

